Bedensel engelli Sena'nın 'uçma' hayali gerçekleşti

MUĞLA (AA) - Belçika'da yaşayan Türk mühendisin doğuştan ayaklarını kullanamayan kızı Sena Şahingöz, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirdi.

Yamaç paraşütüyle uçuş yapma hayali için ailesiyle Muğla'nın Fethiye İlçesine gelen 19 yaşındaki Şahingöz, pilot Hüseyin Akçay ile Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a çıktı. Diğer pilotların da yardımıyla hazırlıklarını tamamlayan ikili, bin 700 metrelik pistten tandem (ikili) uçuş yaptı.

Yaklaşık 30 dakika gökyüzünden Ölüdeniz manzarasını izleyen Şahingöz, Belcekız Plajı'ndaki piste indi.

Sorunsuz iniş gerçekleştiren pilot Akçay'ın aksiyon kamerasıyla kaydettiği uçuşta, Şahingöz’ün "Koşamıyorsak uçarız" diyerek, yaşadığı heyecanı ifade ettiği görüldü.

Şahingöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçuştan büyük keyif aldığını belirterek, "Kendimi çok özgür hissettim. Kuşlar gibi özgürdüm." dedi.

Herkese yamaç paraşütü yapmayı tavsiye eden Şahingöz, "Küçük yaşlardan bu yana tekerlekli sandalyedeyim. Yıllardır yamaç paraşütüyle uçmak istiyordum. Bir hayalimi gerçekleştirdim. Korkulacak hiçbir şeyi yoktu. Gökyüzünden Ölüdeniz'in manzarası muhteşemdi. Kendimi çok özgür hissettim. Kuşlar gibi özgürdüm." diye konuştu.

"Onun inişini aşağıda beklemek çok heyecan vericiydi"

Sena'nın babası Savaş Şahingöz ise Belçika'da yaşadıklarını, geçen yıl da tatillerini geçirmek için Fethiye'ye geldiklerini anlattı.

Kızının geçen yıl yamaç paraşütü yapmak istediğini, fırsat olmadığı için yapamadığını belirten Şahingöz, "Tatil için her zaman Türkiye'yi tercih ediyoruz. Kızımın en büyük hayali uçmaktı. Bu hayali gerçekleşti. Biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Onun inişini aşağıda beklemek çok heyecan vericiydi. Daha önce cesaret edemediğim için yamaç paraşütüyle uçuş yapamadım. Kızımı ayrıca cesaretinden ötürü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Yamaç paraşütü pilotu Hüseyin Akçay da Babadağ'dan 7'den 70'e herkesin uçuş yapabileceğini söyledi.

Sena'nın uçuşuyla engelleri kaldırdığını belirten Akçay, "Burada koşamıyorsa uçabileceğini herkese gösterdik. Buraya bütün engelli kardeşlerimizi de uçmaya bekliyoruz. Hiç korkmasınlar. Sena ile güzel bir uçuş yaptık. Kalkışımız da inişimiz de çok güzeldi." dedi.