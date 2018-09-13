Başkentte Sivas Günleri etkinliği

ANKARA (AA) - Başkentte bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Sivas Günleri etkinliği kapsamında Ankara'ya getirilen Kangal türü köpekler ve minik bıçaklar ilgi odağı oldu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, koruma altında bulunan türler arasında yer alan Kangal köpeklerinin yanı sıra çok sayıda yöresel ürün de yer aldı.

Ziyaretçiler fuar alanındaki etkinliğe gün boyunca yoğun ilgi gösterdi, sevimli Kangal yavruları ile Sivas'ta ''Şirin Baba'' olarak tanınan bıçak ustası Erdoğan Güzel tarafından yapılan 2-3 santimlik bıçaklar ilgi çekti.

Ziyaretçilere ürünler hakkında bilgi veren bıçak ustası Güzel, ürettiği minyatür bıçakları daha önce birçok siyasetçi ve ünlüye gönderdiğini, el yapımı bıçakçılığın devam edebilmesi için çaba sarf ettiğini söyledi.

Kangal Vefa Derneği Başkanı Önder Karakartal da ülkeden çıkarılması yasak olan Kangal köpeklerinin Sivas yöresine ait ve şehrin yüzlerce yıllık mirasının bir parçası olduğunu belirtti.

Yörenin meşhur lezzetleri ve geleneklerinin görücüye çıkarılacağı etkinlik 16 Eylül'e kadar sürecek.







