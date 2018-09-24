ANKARA (AA) - Ankara, 27-30 Eylül tarihlerinde "3. Kahramanmaraş Tanıtım Günleri"ne ev sahipliği yapacak.

Kahramanmaraş Valiliği himayesinde, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kahramanmaraşlılar Derneği öncülüğünde Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek etkinlikte, şehrin kültürü, turizmi, ekonomisi, gelenek ve görenekleri her yönüyle tanıtılacak.

Bu kapsamda etkinlik alanında valilik, büyükşehir belediye, ilçe belediyeleri ile çeşitli kurum ve kuruluşların stantları yer alacak.

Büyükşehir belediyesi tarafından açılacak stantta ildeki değişim ve dönüşüm yansıtılacak ve devam etmekte olan projeler de ziyaretçilere tanıtılacak.

- Dondurma, yöresel ürünler ve meyan şerbeti ikram edilecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin standında şehrin yöresel ve kültürel değerleri anlatılarak çeşitli ikramlarda bulunulacak.

Kahramanmaraşlı siyasetçiler, bürokratlar, akademisyenler, sporcular, iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yer alacağı etkinlikte, sanatçılar 4 gün boyunca sahne alacak.

Ayrıca programda çeşitli stantlarda ziyaretçilere ikramlar yapılacak. Meşhur Kahramanmaraş dondurması, salça, biber, tarhana gibi gıdalar başta olmak üzere şehrin çeşitli ürünleri ile meyan şerbeti de ziyaretçilere ikram edilecek.

27 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de açılışı yapılacak tanıtım günleri, 30 Eylül Pazar günü sona erecek.