Başkent'te her yaştan yazar kitap fuarında buluştu

ANKARA (AA) - KÜBRA KARA - Çocuklara yönelik hikaye kitabı yazan 5 ve 10 yaşındaki Yalçınkaya kardeşler, şiir kitabı yayımlanan 17 yaşındaki lise öğrencisi Şevval Altan ile hikaye ve şiir kitapları bulunan 90 yaşındaki emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mine Erol, 13. Ankara Kitap Fuarı'nda okuyucularıyla buluştu.

ATO Congresium'da devam eden fuarda, farklı yaş gruplarındaki yazarlar kitaplarını imzaladı. Binlerce ziyaretçinin akın ettiği fuarda 5 yaşındaki küçük yazar Özge Yalçınkaya da 90 yaşındaki Prof. Dr. Mine Erol da kitaplarını imzaladı.

Yazarlardan Tuğçe Yalçınkaya henüz 10, kardeşi Özge Yalçınkaya ise 5 yaşında. İkinci eseri ‘Gülçiçek Kayıp Kitap’ raflardaki yerini alan yayımlanan abla Yalçınkaya, ilkokul 4. sınıfa gidiyor.

Kitap yazmış olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Tuğçe Yalçınkaya, "Hayal kurmayı ve kitap okumayı seven biriyim. Okuma yazmayı öğrendiğimin ertesi günü kitap yazmaya başladım. Ailem ve arkadaşlarım ilham kaynağım oldu, onlardan ilham aldım hem de okuduğum kitaplardan böyle bir düşünce oluştu." ifadelerini kullandı.

Son kitabında ailenin önemini vurguladığını belirten Tuğçe Yalçınkaya, ailenin kıymetinin asıl onlar hayattayken bilinmesi gerektiğini yazdığını ifade etti. Yalçınkaya, büyüyünce tanınan bir yazar olmak istediğini söyledi.

Yalçınkaya’nın 5 yaşındaki kardeşi Özge Yalçıkaya da ablasını örnek alarak boyama kitabı çıkaran fuarın en küçük yazarlardan. Yalçınkaya, “Kitabımda resimler var. Çok seviyorum kitapları. Arkadaşlarım kitaplarımı alıyor. İleride de kitap çıkarmak istiyorum.” dedi.

Fuarın genç yazarlarından lise öğrencisi 17 yaşındaki Şevval Altan ise yaklaşık 6 yıldır şiir ve denemeler yazdığını anlattı. Altan, "Bu benim ilk şiir kitabım. Açıkçası çok güzel bir duygu. Kendi yazdıklarını biriyle paylaşmak biraz zor. Karşındakine tam olarak aktaramayabiliyorsun. Bunu yazdım, şimdi para biriktiriyorum, yeni bir kitap daha yazmayı düşünüyorum." diye konuştu.

Fuardaki standlarda kitaplarını imzalayan bir diğer yazar ise 90 yaşındaki Mine Erol. Profesör olduktan sonra 11 yıl daha çalışıp emekli olan Erol, daha sonra kendini sanata verdiğini, çeşitli sergiler açtığını belirtti. Erol, şöyle konuştu:

"Hikaye ve tarih kitaplarım, şiir kitaplarım var. Aynı zamanda resim de yapıyorum. Tarih kitaplarımın içeriği Türkiye'de Amerikan mandası meselesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun Büyükelçisi Rüstem Bey, İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika'nın Türkiye'ye yönelik tutumu ile ilgili. Kağıt paralarla ilgili kitap yazdım, benden önce kimse kağıt paralarla ilgili yazmamıştı."