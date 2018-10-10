ANKARA (AA) - Başkentte Ergenekon'dan Cumhuriyet'e Türk tarihinden önemli kesitlerin resim, heykel ve rölyeflerinin yer alacağı Türk Tarih Parkı ve Müzesi yapılıyor.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, yaptığı yazılı açıklamada, parkın yapımını 55 bin metrekarelik alanda sürdürdüklerini belirtti.

Ziyaretçilerin Türk tarihini tüm yönleriyle görme, öğrenme, anlama imkanı bulmalarını amaçladıklarını vurgulayan Demirel, "2 bin 500 yıllık Türk tarihi, 60 civarında heykel, 6 panoramik heykel ve rölyeflerle Ergenekon Destanı, Kürşat ve Kırk Çerisi, İstanbul'un Fethi ve Sakarya Meydan Muharebesi gibi Türk tarihinin önemli kesitleri anlatılacaktır." ifadesini kullandı.

Parkta 7 bin metrekarelik kapalı alana Türk Tarihi Müzesi inşa edeceklerini bildiren Demirel, müzede 550 kişilik konferans salonu, 2 sanat galerisi, 15 bin kitaplık Türkoloji Kütüphanesi ve çok amaçlı sosyal faaliyet salonları bulunacağını kaydetti.

Demirel, "Müzede Göktürk, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, dünyaca ünlü ressamların 700 metrekarelik panoramik resimleri ile anlatılacaktır. Türkoloji etkinlikleri ile panel, sempozyum ve benzeri faaliyetlerin icra edileceği, halkımız, özellikle gençlerimiz için cazibe ve kültür merkezi olacaktır. Dolayısıyla hem bilimsel hem kültürel hem de görsel olarak özel ve güzel bir projeyi hayata geçirme gayretindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.







