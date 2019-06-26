Başkente 16 ülkeden dansçı gelecek

ANKARA (AA) - CerModern, bu yıl ikincisi düzenlenecek Solo Çağdaş Dans Festivali'nde 16 ülkeden 26 dansçıyı ağırlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının da destek verdiği festival, 28-30 Haziran'da CerModern bahçesinde düzenlenecek.

Fransa, Çekya, Almanya, Ukrayna, İsviçre, İtalya, ABD, Avusturya, Litvanya, Tayvan, Macaristan, Polonya, İspanya, Gine, İsrail'den 20, Türkiye'den 6 solo dans sanatçısının katılacağı festivalde, atölye çalışmaları, film gösterimleri ve söyleşiler de olacak.

CerModern Sanat Programları Yönetmeni Zihni Tümer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'nın, uzun yıllara dayanan, baleyi de barındıran bir dans geleneği olduğunu söyledi.

Tümer, CerModern gibi çağdaş sanat kurumlarının, yenilikçi bakış açısına sahip sanatsal faaliyetler sunduğunu belirterek, "Dansta yenilikçi bakış açısının bugünkü karşılığı solo yani bireysel dans kategorisi." dedi.

Solo dansın sadece dansçının fiziksel hareketleriyle sınırlı olmadığını, topluma, güncel hayata ve küresel olaylara eleştirel bakış açısı getirdiğini vurgulayan Tümer, "Solo dansçılar, bir nevi ülkelerinin güncel tarihinin bir vakanüvisi, hikaye anlatıcısıdır." diye konuştu.

"Solo dans kendine özel bir alan inşa etti"

Dans yarışmalarında genellikle alt kategori olan solo dansın, son 10 yıldır kendine özel bir alan inşa ettiğini anlatan Tümer, Frankfurt, Lion, Torino başta olmak üzere birçok yerde solo dans festivali yapıldığını bildirdi.

Böyle bir festivali Türkiye'ye de kazandırmak için yola çıktıklarını kaydeden Tümer, "Uluslararası bu etkinliğimizde temel amacımız hem Ankara'daki modern dans kültürüne katkıda bulunmak hem de Türkiye'deki dans kalitesinin görünürlüğünü artırıp bunu dünyaya tanıtmak." dedi.

Festivalin ilkini geçen sene düzenlediklerini dile getiren Tümer, beklenenin çok üzerinde ilgiyle karşılaştıklarını söyledi. Tümer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bahçemizde 600 kişilik izleyici alanı açtık. Hepsi doldu, ayakta katılanlar vardı. İzleyiciler çok farklı ve güzel bir etkinlik izlediklerini, bireysel anlatımın dans üzerinden buralara kadar geldiğini görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Bu senenin motivasyonu sağlayan da Ankaralıların yenilikçi uygulamalara, açılımlara gösterdiği pozitif reaksiyon oldu. CerModern'in kültürel alıcısı solo dansı himaye etti."

"300 başvuru aldık"

Tümer, geçen seneki festivalin yurt dışındaki yansımalarına da dikkati çekerek, "Sadece Ankara'dan değil Avrupa'dan da tepkiler muazzamdı." ifadesini kullandı.

Festivale katılacak dansçıları geçen yıl kendilerinin davet ettiğini, bu sene ise başvuru alıp eliminasyon yaptıklarını bildiren Tümer, "Amerika'dan Tayvan'a, Hindistan'dan Meksika'ya, Afrika'dan Rusya'ya dünyanın her tarafından ve Avrupa'nın hemen hemen her ülkesinden 300'e yakın başvuru aldık. Türk dansçılarının motivasyonu ve öz güveninin de bu festivale yönlenmesi bizi ayrıca heyecanladırdı." diye konuştu.

Festivalin yurt dışı ayağını oluşturma yolunda İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen "Solocoreografico" festivaliyle ortaklık kurduklarını kaydeden Tümer, "Kurumsal iş birliğinden ziyade sanatçıdan sanatçıya bir paylaşım platformu oluşturmayı gaye edindik. Bunu, sanatçıların iletişim içinde bulunduğu ve etkinlikler aracılığıyla bir araya geldiği bir platform haline dönüştüreceğiz." dedi.

Tümer, bu iş birliği çerçevesinde Avrupa'da ortak dans festivali düzenlemeyi de öngördüklerini belirterek, "Yarışma şeklinde olmayan, dolayısıyla kazananı kaybedeni bulunmayan, insanların dansı yerinde gelip gördükleri festival havasında bir etkinlik olması için ilkesel bir anlaşma yaptık." ifadelerini kullandı.

Festivale destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile büyükelçiliklere teşekkürlerini sunan Tümer, Ankaralıları festivale davet etti.