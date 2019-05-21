Başkent zabıtasından katı atık temizliği

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, İskitler Demir Sanayi bölgesinde insan sağlığını olumsuz etkileyen ve çevreyi kirleten atıkların temizliği kapsamında 2 bin 500 ton atık topladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığının koordinasyonunda, ilgili ekipler İskitler Demir Sanayi bölgesinde insan sağlığını olumsuz etkileyen, çevreye atılan kağıt ve plastik atıklar ile hurda yığınlarını temizledi.

Ankara Valiliği Mahalli Çevre Kurulu'nun kararı ve Çevre Kanunu gereği yapılan operasyonla çevreye zarar veren atıklar bölgeden toplanarak Altındağ Gicik'teki döküm alanına gönderildi.

Büyükşehir Belediyesine ait 3 iş makinesi ve 30 kamyonla toplam 2 bin 500 ton atık toplanırken Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de çevre güvenliği aldı.

- "İskitler'de daha önce 355 metruk yapı yıkıldı"

Zabıta Dairesi Başkanlığı yetkilileri, kanun ve yönetmeliklere aykırı şekilde usulsüz, izinsiz ve uygunsuz şartlarda her türlü atığın toplanmasına veya depolanmasına fırsat verilmeyeceğini ve bu mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, "İskitler'de daha önce 355 metruk yapı yıkıldı. Buradaki çevre temizliğini tamamlayıp tekrar kirlenmemesi için gerekli tedbirleri aldıktan sonra Büyük Sanayi ve Yeni Sanayi Bölgesi'nde de çalışmalara başlanacak." ifadesini kullandı.

Öte yandan vatandaşlardan insan ve çevre sağlığına karşı duyarlı olmalarını isteyen yetkililer, yasalara aykırı her türlü durumun Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığına bildirilmesini istedi.