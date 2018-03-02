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"Barış Manço Hatıraları" Eskişehir'de

- Barış Manço'nun kişisel eşyalarının yer aldığı sergi bir alışveriş merkezinde izlenime sunuldu

02 Mart 2018 Cuma 17:02
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ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu rock müziği sanatçısı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço'nun kişisel eşyalarının yer aldığı "Barış Manço Hatıraları" sergisi Eskişehirlilerle buluştu.

Eskişehir'de bir alışveriş merkezinde izlenime sunulan sergide, sanatçının konserlerinde kullandığı bileklik, yüzük, kolye, kemer, askere gitmeden önce kestirip sakladığı saçı, okuma gözlüğü, fotoğraf makinesi koleksiyonu, bestelerini yaptığı ses kayıt cihazı, akustik gitarı, gençlik fotoğrafları ve birçok kişisel eşyası bulunuyor.

Barış Manço'nun oğlu Batıkan Manço, serginin açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Manço, babası Barış Manço'nun vasiyeti üzerine evlerinin sergi olarak kullanıldığını dile getirerek, "Evimiz İstanbul'da. Bu sebeple birçok insan evimizdeki bu sergiyi gelip göremiyor. Biz de kardeşimle bu fikri ortaya koyduk. Sergiyi Barış Manço severlerin ayağına getirelim istedik." ifadelerini kullandı.

Doğukan Manço da babasının adını taşıyan sergisiyi bugüne kadar 8 ile taşıdıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerine gittik. Kısmet olursa ülkemizin tüm illerini gezeceğiz. Sergideki her şey babamın kullandığı eşyalar. Kıyafetleri, aksesuarları ve onun biriktirdiği anılar var. Bu anılara insanların gözlerinin dokunması bizleri çok mutlu ediyor. Geçenlerde bir anma etkinliği yapmıştık. Orada 5 yaşındaki bir çocuk, 'Barış Manço nerede?' diye bağırmıştı. Ona bir cevap veremiyorsunuz. O kadar sevmiş ki, hala yaşadığına inanıyor. Sonra 'Kalbimizde yaşıyor.' diye bağırdı. Biz bu güzelliği ailelere borçluyuz. Genç nesillere Barış Manço'yu aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz."

Sergi, 18 Mart'a kadar açık kalacak.

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