Bahçesinde bulduğu

ANKARA (AA) - Sincan’ın Ertuğrulgazi Mahallesi'nde ikamet eden aile, bahçesinde "ebabil" buldu.

Sincan'da ikamet eden Cihan Tuna, dün akşam saatlerinde çocuklarının oyun oynarken evin bahçesinde hareketsiz duran kuşu fark ettiğini söyledi.

Ebabil kuşunu canlı olarak daha önce görmediğini belirten Tuna, "Önce ebabil kuşu olup olmadığından emin değildik. İnternetten yaptığımız araştırma sonucunda ebabil kuşu olduğunu ve genelde havada kaldıklarını, yerde çok nadir görüldüklerini öğrendik. Şırınga ile su içirmeye çalıştık. Eşimle ikimiz çalıştığımız için bu nadide kuşu, evde yalnız kalmasını istemediğimiz için iş yerime getirdim." dedi.

Ebabil kuşunun gözle görünür herhangi bir yarasının olmadığını aktaran Tuna, "İlgili kurumları aradım. Yetkililerin gelmesini bekliyorum." diye konuştu.

Tuna, ebabil kuşunu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.



