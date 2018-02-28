"Baba Destek Programı" sertifika töreni

ANKARA (AA) - Çankaya Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle hayata geçirilen "Baba Destek Programı" kapsamında eğitimini tamamlayan 110 babaya, düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

AÇEV tarafından, "Baba Destek Programı" kapsamında Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline yönelik 10 oturumda gerçekleştirilen eğitimde, 110 baba çocuklarının gelişimine nasıl destek olacakları ve çocuklarıyla etkili iletişim kurma yöntemleri hakkında bilgilendirildi.

Çağdaş Sanatlar Merkezinde düzenlenen programda konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, babalık eğitiminin çalışanlarına çok büyük katkı sunacağını ve bu eğitimi alan babaların hayata artık başka şekilde bakacaklarını söyledi.

Kadının toplumda erkekle eşit bir düzeye getirilmesi gerektiğini ifade eden Taşdelen, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın her şekilde korunması lazım. Ancak bunları yapmak için çağdaş bir yaşama, bilime, akla, kadın ve erkek eşitliğine inanmak gerekir. Ama her şeyden önce Mustafa Kemal Atatürk aydınlığını yüreğimizde hissetmek gerekir."

AÇEV Başkanı Ayşen Özyeğin ise, annelerin talebi üzerine "Baba Destek Programı"nı başlattıklarını belirterek eğitimin babalarda, çocuklara karşı tutum ve davranış değişikliği sağladığını söyledi.

Eğitimi tamamlayan babalara sertifikalar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve AÇEV Başkanı Ayşen Özyeğin tarafından verildi.