Azmiyle yüzlerce kitap okudu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de terzi dükkanı işleten 63 yaşındaki Zeynep Kaplan, henüz beş yaşında başlayan kitap sevgisiyle yüzlerce kitabı okudu.

Halı ve kilim dokumacılığını üçüncü kuşak temsilcisi olarak sürdüren Kaplan, okula giden ağabeyi ve ablasından heveslenerek 5 yaşında okuma yazma öğrendi. Kaplan, başarılı bir öğrenci olmasına rağmen ilkokul sonrası eğitimine uzun süre ara vererek İstanbul'a yerleşti. Evlendikten sonra memleketine dönen Kaplan, ortaokul ve açıköğretim lisesini bitirdi. İnönü Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümünü oğlunun desteği ile 48 yaşında tamamlayan Kaplan, okuma tutkusu ve kitap sevgisi ile çevresindekilere örnek oluyor.

Usta öğretici olarak çeşitli kurumlarda dersler veren ve terzi dükkanı işleten Kaplan, AA muhabirine, kitap sevgisinin hayatına olumlu katkı sunduğunu söyledi.

Okuma alışkanlığını ağabeyi sayesinde kazandığını belirten Kaplan, "Daha 5 yaşındayken okula giden ağabeyim ve ablama özenip okuma yazmayı öğrendim. 6 yaşında çocuk hikayelerini okuyabiliyordum. Büyük ağabeyimin İstanbul'da yayınevi var. Oradan bize birçok kitap getirirdi ve kitapları bitirenlere ödül verirdi. Ben zaten çok severdim kitap okumayı ödül olunca daha hevesli okurdum. Bu sayede kitap okuma alışkanlığım oluştu." dedi.



Kitap okumanın kendisine çok şey kattığını vurgulayan Kaplan, sözlerine şöyle devam etti:

"Okuduğum kitaplar beni geliştirdi, özgüvenim arttı. Her şeyi kitaplara borçluyum. Bu sayede yarım kalan eğitimimi tamamlama gücü buldum. Bugüne kadar yüzlerce kitap okumuşumdur. Sayısını tam olarak bilmiyorum. En sevdiğim yazar Raif Cilasun'dur. Daha çok dini roman, hikaye kitapları ve kişisel gelişim kitapları okumayı seviyorum. En sevdiğim kitap ise Jack Addington'un Düşünce Gücü kitabıdır. Bugüne kadar dört defa okudum. Bazı sayfalarına hala ara ara göz gezdiririm."

- "Kitaplarımla doğmuş gibiyim"

Çalışan bir kadın olarak gün içinde yoğunluğu olsa da mutlaka kitap okumaya vakit ayırdığını belirten Kaplan, "Sabah namazdan sonra evimde kitabımı okurum. Sonra iş yerine giderim. Orada dua kitapları ve Kur'an okurum. Akşam da genellikle kişisel gelişim kitapları okurum. Bir yere giderken yolda, molada herkes yiyecek almak için iner ben kitaplara bakarım. Sevdiklerim özel günlerimde genelde kitap hediye eder. Kitaplarımla doğmuş gibiyim. Kitap okumadan uyuyamıyorum. Onlarsız olmuyor. Her şeyi kitaplarıma borçluyum." ifadelerini kullandı.