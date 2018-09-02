Avanos'ta Türk Halk Müziği konseri

NEVŞEHİR (AA) - Avanos ilçesinde "5. Geleneksel Avanos Halk Şenliği" etkinlikleri kapsamında, sanatçı Sebahat Akkiraz ve Nurettin Reçber tarafından konser düzenlendi.Avanos Belediyesinin Cumhuriyet Meydanı'nda organize ettiği programda,...