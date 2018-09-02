Avanos'ta Türk Halk Müziği konseri

NEVŞEHİR (AA) - Avanos ilçesinde "5. Geleneksel Avanos Halk Şenliği" etkinlikleri kapsamında, sanatçı Sebahat Akkiraz ve Nurettin Reçber tarafından konser düzenlendi.
Avanos Belediyesinin Cumhuriyet Meydanı'nda organize ettiği programda, sahneye çıkan Akkiraz ve Rençber, çeşitli yörelere ait halk türkülerini seslendirdi.
Türkülere, konser alanını dolduran kalabalığın da eşlik ettiği konser sonunda Belediye Başkanı İsmet İnce, sanatçılara yöreye özgü el sanatı ürünleri hediye etti.
Program sonunda konuşan Başkan İnce, 13 Temmuz'da başlayan etkinliklerin bugün itibariyle sona erdiğini belirterek, ilgi gösteren ilçe halkına teşekkür etti.