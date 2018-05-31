Avanos'ta sanat sokağı oluşturuldu

NEVŞEHİR (AA) - Avanos Belediye tarafından Orta Mahalledeki 201. Sokak sanat sokağı olarak belirlendi.

Türk sanat tarihine eserleri ile katkı sunmuş sanatçı, şair ve edebiyatçıların heykel ve büstleri yaptırılarak sokağa yerleştirildi.

Belediye Başkanı İsmet İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avanos'un asırlardır el sanatları ile tanınan bir yerleşim yeri olduğunu belirterek, sanat sokağının oluşturulmasıyla ilçede önemli bir eksikliğin giderildiğini kaydetti.

İnce, "Avanos, Kapadokya bölgesinde el sanatları ile ön plana çıkmış, sanatçıya ve sanata değer veren bir ilçe. İlçemizde çok sayıda çanak ustası ve heykeltıraş çalışmaları ile sanata katkı sunuyor. Sanatla bu kadar iç içe bulunan ilçede bir sanat sokağı oluşturmak istedik." dedi.

Büst ve heykellerin yanına sanatçıların söz ve şiirlerinin yazılı olduğu tabelalar yerleştirildiğini anlatan İnce, Necip Fazıl Kısakürek, Behçet Necatigil, Yahya Kemal Beyatlı, Oktay Fırat Horozcu, Sabahattin Ali, Refik Durbaş, Faruk Nafiz Çamlıbel, Turgut Uyar, Tevfik Fikret, Orhan Veli Kanık gibi 26 sanatçının büst, heykel ve şiirlerinin sokağı ziyaret eden meraklıları karşıladığını sözlerine ekledi.