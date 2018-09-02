NEVŞEHİR (AA) - Avanos Belediyesi tarafından, ilçede unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yeni nesillere aktarılması amacıyla "El Sanatları Tanıtım Günü" düzenlendi.

Kızılırmak Nehri kenarındaki alana kurulan stantlarda, sanatkarlarca yapılan keçe, kanaviçe, telkari, üfleme cam, ebru, ahşap oyuncak gibi çeşitli ürünler sergilendi.

Stantları ziyarete den Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce, yaptığı açıklamada, ilçenin el sanatları ile tanındığını ancak bazı ürünlerin yeni usta yetişmediği için unutulmaya başladığını, etkinlik ile bu tür el sanatlarının gençlere aktarılarak yaşatılmasının amaçlandığını belirtti.

İnce, "Kapadokya bölgesinde el sanatları ile tanınan Avanos ilçemizde, binlerce yıldır geleneksel olarak sürdürülen el sanatlarını yeni nesillere tanıtmaya ve bu sayede yaşatmaya çalışıyoruz. Belediye olarak geleneksel yöntemlerle sürdürülmeye çalışılan el sanatlarını, hem yöre halkımıza hem de ilçemize gelen yerli ve yabancı turistlere sergileyerek tanıtmak amacıyla etkinliği düzenledik." dedi.

İnce, Avanos Kaymakamı Murat Çağrı Edinç ile stantları gezerek ustalardan mesleğin incelikleri hakkında bilgi aldı.