Atık malzemeden yapılan

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde süren "Sıfır Atık Projesi" kapsamında İstanbul Havalimanı'nda açılan sergide, Anadolu Üniversitesi (AÜ) bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan eserlere de yer verildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, "Atıktan Sanata Projesi" için hazırlanan ve İstanbul Havalimanı'nda açılan sergide, AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rahmi Atalay'ın danışmanlığında sürdürülen ve yüksek lisans öğrencileri Ergün Arslan ile Ufuk Güneş Taşkın'ın çalışmalarıyla ortaya çıkan "Anadolu" eserinin büyük ilgi gördüğü bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İGA'nın paydaşlarıyla sürdürdüğü 'Toplam Atık Yönetimi ile Sıfır Atık' anlayışıyla zemini oluşan projede, İstanbul Havalimanı inşaatı devam ederken ortaya çıkan atıklar değerlendirilerek farklı sanat dallarından birçok sanatçı ve akademisyenle ortak çalışmalar yapıldı. Şubat ayında başlayan proje kapsamında 'çiçek, moda, heykel ve kullanılabilir ürünler' kategorilerinde çalışmalarını sürdüren 34 atölye kuruldu. Atölyelere 8 üniversiteden yaklaşık 800 öğrenci ile 31 sanatçı ve kanaat önderi katılırken, bölge sakinlerinden 40 kadın ve çocuk da çalışmalarda yer aldı. Toplam 100 ton atıktan 39 sanat eseri ve ürün ortaya çıkarıldı. Eserlerden 27'si lansman sonunda düzenlenen müzayede ile satışa çıkarılırken elde edilen tüm gelir Çocuk Destek Merkezlerine (ÇODEM) bağışlandı.

Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın ve üniversitenin de adını taşıyan 'Anadolu' eseri, AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Atölyesi'nde yapıldı. Eser kompozisyonu, gagasıyla zeytin dalı taşıyan büyük bir kuş ve ardında onu takip eden iki yavru kuş olarak hazırlandı. Sergide, AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Prof. Dr. Rahmi Atalay, eser hakkında Emine Erdoğan'a bilgi verirken, kuşun taşıdığı zeytin dalını birlikte yerleştirerek esere son dokunuşu yaptılar. İstanbul Havalimanı inşaatı sürerken personelin kullandığı çatal ve kaşıkların ileri dönüşümüyle hazırlanan 'Anadolu' eseri müzayedede İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu tarafından 500 bin lira bedelle satın alındı."