"Atığını getir kitabını al"

KAYSERİ (AA) - Kitapseverlere 13 Ekim'de kapılarını açacak 2. Kayseri Kitap Fuarı'nda, geri dönüşüm malzemesi getirene ücretsiz kitap verilecek.

2. Kayseri Kitap Fuarı'nın tanıtımı dolayısıyla tarihi Kayseri Lisesi'nde basın toplantısı düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bir zamanlar makarr-ı ulema (bilginlerin merkezi) olarak anılan Kayseri'yi eskiden olduğu gibi bir kültür kenti haline dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu amaçla geçen yıl ilk kez düzenledikleri kitap fuarının yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Geçen yıl 'Okuyan şehir' sloganını kullanmıştık. 1 milyon 300 bin civarında nüfusa sahip Kayseri'de fuarımızı 582 bin kişi ziyaret etti. 15 milyon nüfusa sahip, 30 küsur yıldır fuar düzenlenen kentte ise ziyaretçi sayısı 742 bin. Bu yıl biz bu rakamı geçmeyi hedefliyoruz. Sloganımızı da 'En çok okuyan şehir' olarak değiştiriyoruz. Fuara yaklaşık bin 800 yayınevi başvurdu. 130 yayınevi stant açacak. 300'ü aşkın yazar, şair ve gazeteci imza günleri, söyleşileriyle burada bulunacak. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendi öncülüğünde Türkiye genelinde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında fuara gelirken bir atık malzeme getirene ücretsiz kitap vereceğiz. Böylece sosyal bir projeye de destek vermiş olacağız."

- Ziyaretçilerin çocuklarına kreş

Çelik, fuara gelecek ailelerin söyleşilere rahat katılabilmeleri ve stantları gezebilmeleri amacıyla KAYMEK tarafından ücretsiz kreş hizmeti verileceğini de dile getirdi.

Kitap fuarına öğrencilerin gelebilmesi için de servis imkanı sağlayacaklarını anlatan Çelik, "200 bine yakın öğrencimizin fuara öğretmenleriyle katılmaları için ring seferleri düzenleyeceğiz. Öğrencilerimiz fuardan öyle memnun kalıyor ki okulla geldikleri fuara ertesi gün de ailelerini getiriyorlar." diye konuştu.

Tanıtım toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Selim Tunçbilek ve televizyon programcısı Cansu Canan Özgen de katıldı.

Fuar, 13 Ekim'de Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde açılacak.