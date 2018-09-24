Ateşbaz-ı Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Günleri'ne doğru

KONYA (AA) - Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) ve Meram Belediyesinin organizasyonuyla 27-29 Eylül'de düzenlenecek Ateşbaz-ı Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Günleri kapsamında, dünyaca ünlü mutfak şefleri Konya'da bir araya gelecek.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Bacıyan-ı Meram binasından düzenlenen basın toplantısında, Ateşbaz-ı Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Günleri'nin bu yıl dördüncüsünün düzenlendiğini ve 27 Eylül'de etkinliklerin başlayacağını anımsattı.

Ateşbaz-ı Veli'nin tüm gastronomi severler ve yemek otoriteleri tarafından bilinen bir şahsiyet olduğunu ifade eden Toru, şunları kaydetti:

"Bu da şehrimizin ne kadar müstesna bir şahsiyete sahip olduğunu gösteriyor. Kendisi yalnızca gastronomi değil tasavvuf ve eğitimde de bir ekol oluşturarak tüm dünyaya mal olmuştur. Dünyada gastronomi yükselen bir trend. Gastronomi turları düzenleniyor, destinasyonlar yapılıyor ve turizm de daha farklı bir konuma sahip oluyor. Biz Selçuklu ve Konya mutfağı anlamındaki zenginliğimizi maalesef çok fazla ön plana çıkaramadık."

Toru, aşçılığının yanı sıra manevi birçok özelliğe sahip Ateşbaz-ı Veli'nin gastronomi dünyası için çok değerli olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu etkinlikleri yaparken sadece yemeği ön plana çıkarmıyoruz. Ateşbaz-ı Veli bizim manevi değerimizdir. Bu etkinliklerde işin kültürel ve manevi boyutunu ihmal etmeden, turizm ve yerel ticaretimizi canlandıracak şekilde planlama yaptık. Yine etkinlikler kapsamında sergi ve stantlarımız olacak. Türk cumhuriyetlerinden gelen yemek otoriteleri de bu etkinlikte kendi yöresel yemeklerini buradaki vatandaşlarımıza ikram edecek."

- "Ateşbaz-ı Veli bir elmastır ve biz de bu elması işlemeye başladık"

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl de etkinlikler kapsamında dünyanın dört bir yanından misafirlerin Konya'ya geleceğini belirtti.

Bingöl, "Birkaç sene sonra ABD ve Avrupa'dan dünyanın bütün ünlü şefleri ve binlerce turist Meram'a gelecek. Biz bile inşallah hayret edeceğiz. Bunu da tarihe bir not olarak düşmüş olalım. Ateşbaz-ı Veli bir elmastır ve biz de bu elması işlemeye başladık. Bu kapsamda Meram Belediyesi çok güzel bir iş çıkardı." diye konuştu.

Mevlana ve Ateşbaz-ı Veli türbelerini ziyaretlerin ardından Kazan Açma Merasimi ile başlayacak etkinlikler Tantavi Ambarı'nda gerçekleştirilecek.

Dünyaca ünlü şeflerin katılacağı etkinlikler kapsamında, yarışmalar, gastro şovlar düzenlenecek ve Konya'nın mutfak kültürü tanıtılacak.

Etkinlikler, şehrin çeşitli bölgelerinde aşure ikramıyla 29 Eylül Cumartesi günü son bulacak.