KONYA (AA) - Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) ve Meram Belediyesinin organizasyonuyla düzenlenen "Ateşbaz-ı Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Günleri" başladı.

Etkinlik kapsamında, ilk olarak Mevlana Müzesi ile Ateşbaz-ı Veli Türbesi ziyaret edildi.

Türbenin dışındaki alanda düzenlenen açılış töreninde konuşan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, ilk kez 2015 yılında başlattıkları etkinliği zamanla geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Mevlevilik geleneğinde mutfağın ayrı bir önemi olduğunu belirten Toru, şunları kaydetti:

"Konya inanç turizmi açısından zengin bir potansiyele sahip. Hazreti Pir'in aşçı başısı Ateşbaz-ı Veli, dünyadaki tüm gastronomi ilgililerince tanınıyor, biliniyor. Adına türbe yapılan tek aşçı başı Ateşbaz-ı Veli'dir. Dünyanın hiçbir yerinde adına türbe, anıt mezar yapılmış bir aşçı başı bulmak mümkün değildir. Bu nedenle gastronomi severler burayı ziyaret ediyor. Burayı ziyaret edenler kendisine sonrasında 'Lezzet hacısı' unvanını uygun görüyor. Yani Ateşbaz-ı Veli o kadar önemli onların literatüründe."

Gastronominin dünyada yükselen bir alan olduğunu dile getiren Toru, "Ülkeler, şehirler bu yükselen eğilimden, markalaşma yolunda pay almak için büyük bir yarış içerisinde. Bizim de Konya, Meram olarak Ateşbaz-ı Veli gibi bir değerimiz, adeta bir kaşıkçı elmasımız var." ifadesini kullandı.

Etkinlik kapsamında Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan gelen mutfak şeflerinin hem Türk mutfağını tanıyacaklarını hem de kendi mutfaklarını tanıtacaklarını anlatan Toru, şeflerin kendi ülkelerinden getirdikleri yöresel malzemeleri bir araya getirerek ilk kez "Türk Dünyası Aşuresi" yaptıklarını, bu aşureyi de etkinliğe katılanlara ikram edeceklerini söyledi.

Toru, kültürel ve manevi boyutu ihmal etmeden, turizm ve yerel ticareti canlandıracak şekilde planlama yaptıklarını, etkinlik kapsamında sergi ve stantların açılacağını, Türk dünyasından gelen şeflerin "gastro şovlar" gerçekleştireceklerini kaydetti.



TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl de Ateşbaz-ı Veli'nin hem Konya hem de Türkiye için çok önemli bir değer olduğunu, ülke turizmine önemli katkı sunabileceğini ifade etti.

Bingöl, etkinliğin düzenlenmesinde, başta Meram Belediye Başkanı Fatma Toru olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da Mevlevi geleneği ve Ateşbaz-ı Veli'ye ilişkin bilgi vererek, etkinliği katkı sunanları kutladı.

Konuşmaların ardından etkinlik, "Kazan açma merasimi" ve Mevlevi mutfak kültürü canlandırmalarıyla başladı.

Meram Dutlu Koruluğu Selçuklu Otağında devam edecek etkinlikler, 29 Eylül Cumartesi günü son bulacak.