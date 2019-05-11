Atatürk'ün Milli Mücadele dönemi opera sahnesine taşınıyor

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında "Yeniden Doğuş" operasının dünya prömiyerini yapmaya hazırlanıyor.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan'ın yazıp sanat yönetmenliğini yaptığı "Yeniden Doğuş" operasının librettosu ve bestesi Tevfik Akbaşlı'ya ait.

Opera, bale ve orkestra sanatçılarından oluşan yaklaşık 130 kişilik ekip tarafından sahnelenecek eserin orkestra şefliğini Serdar Yalçın, rejisörlüğünü Şahan Gürkan yapıyor.

Atatürk ve silah arkadaşlarının Bandırma Vapuru ile 16 Mayıs'ta İstanbul'dan hareket etmesi dolayısıyla operanın dünya prömiyeri, SAMDOB tarafından 16 Mayıs Perşembe günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Operanın ilk olarak İstanbul'da sahnelenmesi, tarihi değiştiren bu yolculuğa saygı duruşu niteliği taşıyor.

Opera, 1912-1922 yılları ile Milli Mücadele dönemini anlatıyor

Türk halkının 1912-1913 Balkan Savaşı sonrası Rumeli'den İstanbul'a göçmek zorunda bırakılmasıyla başlayan eser, 1. Dünya Savaşı yıllarını, Çanakkale Savaşı'nı, işgal yıllarındaki İstanbul'u, Bandırma Vapuru ile Samsun yolculuğunu, Amasya, Erzurum ve Sivas kongrelerini, Büyük Taarruzu, Kurtuluş Savaşı'nı ve Cumhuriyet'in kazanılması sürecini aryalar, düetler, koro parçaları ve danslarla anlatıyor.

Türk opera tarihinde bir ilke imza atan eser sayesinde Mustafa Kemal Atatürk, ilk defa bir opera eserinin kahramanı olarak canlandırılacak.

"Yeniden Doğuş" operasında Atatürk rolünü, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından tenor Ali Murat Erengül canlandıracak.

Eserde Zübeyde Hanım rolünde Hatice Zeliha Kökcek, Fikriye Hanım rolünde Eda Bingöl Gürkan, Makbule Hanım rolünde Sezgi Elhüseyni, İsmet İnönü rolünde Gürkan Sezgin, Rauf Orbay rolünde Murat Göçken, Refet Bele rolünde Cüneyt Erdoğan, Cevat Abbas rolünde Yunusemre Kemal Sönmez, Asker Mehmet rolünde Bilal Doğan, İtalyan komutan rolünde Eray Dönmez, kaptan rolünde Hakkı Balkaş, Yunan rolünde Metin Bayram, Kazım Karabekir rolünde ise Hasan Çelik olacak.

Eserin genel provası, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Rejisör Şahan Gürkan, basın mensuplarına, operanın 1912 Balkan Savaşı sonrası İstanbul'a göç ile başladığına işaret ederek, "Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı ile düşmanı bu topraklardan atmasıyla son buluyor. Büyük heyecan içindeyiz. Çünkü Ata'mızın operaya ve sanata ilgisini biliyoruz. Şimdi biz Ata'mızı sahneye taşıyoruz. Türkiye'de ilk defa Ata'mızı bir operada sahnede göreceğiz." ifadesini kullandı.

Atatürk'ü canlandıracak Erengül ise bunun çok büyük onur ve gurur olduğunu dile getirerek, "Operayı halkımızın çok seveceğine eminiz. Sahnede bile olsa Atatürk olmak ve onu canlandırmak oldukça zor. Çünkü onun ağırlığı altında eziliyorsunuz. Umarım onun duruşunu biraz olsun yansıtabiliriz." dedi.

"Yeniden Doğuş" operası, 20 Mayıs Pazartesi günü Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sanatseverlerle buluşturulacak.



