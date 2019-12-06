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Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi'nden ortaokul öğrencilerine konser
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Oda Orkestrası, ortaokul öğrencilerine konser verdi.Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü "Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerle Buluşuyor Projesi" kapsamında Çukurhisar...
Kültür Sanat 06.12.2019, 09:50
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Oda Orkestrası, ortaokul öğrencilerine konser verdi.
Buluşmanın sonunda resim bölümü öğrencileri de atölyede yaptıkları peyzaj çalışmalarından oluşan birer tabloyu öğrencilere hediye etti.
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