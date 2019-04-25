ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nde asker adayları için geleneksel uğurlama töreni düzenlendi.

Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın memleketi de olan mahallede yıllardır süren gelenek kapsamında, askere gidecek 25 genç için sabah namazından sonra yüzlerce kişinin katılımıyla tören yapıldı.

Vatandaşlar, tekbirler eşliğinde mahallenin girişinde toplandı. Daha sonra asker adayları, ilçe sakinleriyle görüşüp büyüklerinin elini öperek helallik istedi. Bir gün öncesinden anneleri tarafından ellerine kınalar yakılan gençleri uğurlamaya gelenler harçlık verdi. Mahallede, şehit Kırıkcı'nın cenaze töreninde yaşanan olaylar nedeniyle tedbir amaçlı bekleyen güvenlik güçleri de asker adaylarıyla tokalaştı.

100 yıldır sürdürülen gelenek kapsamında mahallelilerin hazırladıkları "azık torbalarını" asker adaylarına verdiği törende, "Vatan sana canım feda", "En büyük asker bizim asker" sloganları atıldı.

Gençler, mahalle imamlarından İlyas Uzun ve Mehmet Açıkgöz tarafından okunan duaların ardından birliklerine uğurlandı.

Mahalle Muhtarı Halil Kökmen, yaptığı açıklamada, asker uğurlama geleneğine ilişkin şunları söyledi:

"Bu bizim geleneksel asker uğurlama programımız, bu torbalarda olanlar da bizim asker yolluklarımız. Eskiden askerde yemek kıtlığı falan olduğu o zamanlardan kalma bir adet. Yıllarca gelen bir adet. Bu her giden askerlere bir gün önceden yapılır ve yolluk olarak yanında bulundururlar. Bu torbayı da taşıyanlar mahalle sakinlerinden öncesinde askerliğini rahat bitirmiş olanlardır. Onlara taşıtmaların nedeni askere gideceklerin de rahat şekilde yapması içindir. Gün doğumuyla köy meydanına çıkan asker adayları dualar eşliğinde uğur parası vererek uğurlanırlar. Bizde asker çok, delikanlı çok. Biz bir ölürüz bin doğarız."

Manisa'daki birliğine teslim olacağını dile getiren asker adaylarından Dursun Başdan her Türk genci gibi vatani vazifesini yerine getireceğinden gurur duyduğunu ifade etti.

Vatani görevini yapmak için 99/2 dönem askere gidecek Harun Resim, ellerine annesi tarafından kına yakıldığını dile getirerek, "Bu bizim örf ve adetlerimizden, geleneksel olarak yapılıyor. Çok şükür bana da nasip oldu." dedi.

