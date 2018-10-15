KAYSERİ (AA) - Halk şairi Aşık Seyrani adına düzenlenen ve 2 bin 255 şairin katıldığı yarışmada "Asra Yemin Olsun" şiiriyle Canan Köksal birinci oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aşık Seyrani Şiir Yarışması'nda dereceye girenler, tarihi Kayseri Lisesinde gerçekleştirilen basın toplantısı ile açıklandı.

Jürisinde Yavuz Bülent Bakiler, Prof. Dr. Nurullah Genç, Prof. Dr. Turan Karataş, Hayati İnanç, Ziya Avşar ve Recep Garip'in yer aldığı yarışmada 2 bin 255 şiir arasından "Asra Yemin Olsun" şiiriyle Canan Köksal birinci, "Bir Ruh Hali" şiiriyle Ahmet Turgut Atlı ikinci, "Sen Ne Zaman Saçlarını Tarasan" şiiriyle Berdar Doğan üçüncü seçildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yaptığı konuşmada, Kayseri'de belediye olarak kentin kültür hayatına katkı sağlamak için sosyal, kültürel ve sanat alanında yıl boyunca çeşitli etkinlik düzenlediklerini, kurslar açtıklarını kaydetti.

Bu sene ikincisini açtıkları kitap fuarına iki günde 150 binden fazla ziyaretçi geldiğini belirten Çelik, kitap fuarına ilginin kendilerini sevindirdiğini ve yaptıkları işin ne kadar doğru olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Bugün de Kayseri'nin Develi ilçesinde yetişen şair, halk ozanı Aşık Seyrani adına düzenledikleri yarışmanın sonucunu açıkladıklarını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Bir şehrin gelişmesinin temel kaynaklarının birinin de kültür olduğunu biliyoruz. Kültür olmadan ne sanayi olur ne endüstri olur ne de gelişme olur. Önce kültür olması lazım. Yarışmamıza konu aldığımız Aşık Seyrani sadece şehrimizin değil, ülkemizin de önemli bir değeridir. Şiirleriyle bundan 200 yıl evvel zulme boyun eğmemeyi, mazlumun yanında olmayı topluma anlatan bir şairimizdir. Bugün de onun yolunda zalimin zulmüne seyirci kalmayan tek millet Türk milletidir. Bu devran döndükçe Türk milleti hiçbir zalimin zulmüne boyun eğmeyecektir."

Jüri üyelerinden Prof. Dr. Turan Karataş da belediye başkanlarının sadece parklar, yollar, yaşam merkezleri yapmasının yeterli gelmediği, insanların başka taleplerinin de zaman içerisinde arttığını söyledi.

Artık insanların manevi yönlerini dolduracak başka faaliyetler de istediğini anlatan Karataş, şöyle devam etti:

"Kayseri, bizim dışarıdan gördüğümüz şekliyle refah bakımından maddi imkanlara ulaşmış durumda ancak büyük tarihi değerlere sahip bu şehrin, medeni hayatında göstergesi olan bir takım kültür sanat etkinliklerine daha fazla ihtiyaç duyduğu anlaşılmaktır. Bu düşünceyle Kayseri'de yetişmiş ozan Aşık Seyrani adına bu yıl ilki düzenlenen şiir yarışmasının arzu edilen medeniyet inşasına ve şehrin kültür zenginleşmesine mühim hız kazandıracağını düşünüyorum. Bu yolda kabiliyeti olan insanlara imkan vermek, Türk şiirinde yeni isimler, yeni heyecanlar ortaya koyacaktır. Böyle bir faaliyeti hayata geçiren belediye başkanına sanat ve edebiyat insanları olarak çok teşekkür ediyoruz. Kültür, edebiyat ve sanat hayatının gelişmesi, yaygınlaşması ve bu çizgide eser ortaya koyanların ödüllendirilmesi amacıyla bu yarışmanın önümüzdeki yıllar genişleyerek güzelleşerek devam edeceğini umut ediyoruz."

Dereceye giren şiirlerin sahiplerine ödülleri daha sonra düzenlenecek törenle verilecek.