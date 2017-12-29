"Aşık Sefil Selimi" anıldı

SİVAS (AA) - "Aşık Sefil Selimi" olarak bilinen halk ozanı Ahmet Günbulut, ölümünün 14. yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarı başında ve adını taşıdığı okulda anıldı.

Yıldırım Mezarlığı'ndaki ozanın kabri başında gerçekleşen anma töreninde Aşık Sefil Selimi'nin biyografisi okundu. Yapılan duanın ardından Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, ozanın çocukları, yol arkadaşları, yakınları ve Aşık Sefil Selimi Ortaokulu öğrencileri mezara karanfil bıraktı.

Daha sonra Aşık Sefil Selimi Ortaokulu'nda düzenlenen programda konuşan Kaymakam Pektaş, Sefil Selimi’yi rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Önemli olanın gök kubbede hoş bir seda bırakabilmek olduğunu belirten Pektaş, "Zaten bu gök kubbede hoş bir seda bıraktıktan sonra dahi bu yalan dünyadan göçen insanların namı yürüyor. Bugün de bunun en güzel örneğini Aşık Sefil Selimi’yi anma programıyla hep birlikte tasdik ediyoruz." dedi.

Şarkışla'nın ozanlar diyarı olduğunu vurgulayan Pektaş, aşıklık geleneğinin yaygınlaşması, büyümesi ve gelişmesinin de Aşık Sefil Selimi Ortaokulu öğrencileri ve gençlerin kıymetlere sahip çıkmasıyla olacağını ifade etti.

Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ise kış ayında güneşli ve sıcak bir havanın olduğu gibi, toplum içerisinde de güzel havalar estiren insanların olduğunu ve bu nedenle de anıldıklarını dile getirdi.

Öldükten sonra anılmanın güzel olduğuna işaret eden Oğuz, "Allah hepimize nasip etsin. Şarkışla'mız aşıklar diyarı, Şarkışla’mızdan pek çok aşıklar geldi geçti, hepsi de iz bıraktı, hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Aşık Veysel, Sefil Selimi, elbette ki toplumları aşıp milletlere mal olmuşlar." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aşık Sefil Selimi’nin hayatının video gösterimi sunuldu. Öğrenciler aşığın şiirlerini seslendirirken, mahalli sanatçılar da "Türkülerin Dilinden Aşık Sefil Selimi" adlı müzik programını icra etti.