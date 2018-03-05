Aşık İsmeti son yolculuğuna uğurlandı

SİVAS (AA) - "Aşıklar diyarı" olarak bilinen Sivas'ta 84 yaşında vefat eden, "Aşık İsmeti" mahlasıyla tanınan Abdulkadir Namlı, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir rahatsız olan ve dün evinde hayatını kaybeden Aşık İsmeti'nin cenazesi, Ulu Cami'de öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Aşık İsmeti'nin ailesi ve yakınları, Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin, bazı kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Gül, cami avlusunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivas'ın önemli bir değerini kaybettiğini söyledi. Aşık İsmeti'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Gül, "Eserleri kaldı, eserlerini bizler okuyacağız ve gelecek nesiller de okuyacak." dedi.

Belediye Başkanı Aydın da Aşık İsmeti'nin Sivas'ın yetiştirdiği önemli değerlerden olduğunu belirterek, "Amansız bir hastalığa yakalandı. Kendisini 1 hafta önce ziyaret ettiğimde bir kitabının basım aşamasında olduğunu söylemiştim ve çok mutlu olmuştu. Bir diğer talebi de Cumhurbaşkanımızla telefonla görüşmekti. Hem insan olarak hem önemli bir değerdi. Şair olarak bu şehre önemli hizmetler yapan ve iz bırakan isimlerden biriydi." diye konuştu.

Abdulkadir Namlı, Sivas'ın "en yaşlı aşığı'' olarak biliniyordu.