Aşık İsmeti Sivas'ta vefat etti

SİVAS (AA) - Aşıklar diyarı olarak bilinen Sivas'ta, Aşık İsmeti mahlasıyla tanınan 84 yaşındaki Abdulkadir Namlı, hayatını kaybetti.



Bir süredir rahatsızlığı bulunan Aşık İsmeti, evinde akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Aşık İsmeti'nin cenazesi yarın öğle vakti Sivas Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Sivas Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından Aşık İsmeti'nin vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas'ın bir söz ustasının daha ebedi aleme göç ettiğini belirten Gül, Aşık İsmeti'yi bir süre önce evinde ziyaret ettiğini anımsattı. Gül, mesajında, "Şiirleri, sözleri onun sürekli anılmasını sağlayacak. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve halk edebiyatı dostlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Abdulkadir Namlı, ''Sivas'ın en yaşlı aşığı'' unvanıyla biliniyordu.