"Ara Güler'in kayınvalidesi ülkenin ilk mantık kitabı yazarlarındandır"

ESKİŞEHİR (AA) - Türk bilim kadınları üzerine çeşitli kitaplar yazan mühendis ve eğitimci Doç. Dr. Günseli Naymansoy, 17 Ekim'de yaşamını yitiren usta foto muhabiri Ara Güler'in de kayınvalidesi olan Türkiye'nin ilk mantık kitabı yazarlarından Tezer Ağaoğlu Taşkıran'ın hayatını araştırdı.

Naymansoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ara Güler'in 2010 yılında kaybettiği ikinci eşi Suna Taşkıran Güler'in annesi Tezer Ağaoğlu Taşkıran'ın, Atatürk'e yakın isimlerden, Serbest Fırka'nın kurucularından Ahmet Ağaoğlu'nun küçük kızı olduğunu anımsattı.

Ağaoğlu ailesi bireylerinin Türkiye'nin yakın tarihinde önemli roller oynadığını ifade eden Naymansoy, "Ağaoğlu kızları, bu ülkenin gelişiminde önemli katkılar vermiş gerçek Cumhuriyet kadınlarındandır. Süreyya Ağaoğlu, ilk kadın avukatımız ve 1948 yılında Milletlerarası Kadın Hukukçular Komisyonu Başkanlığı yapmış bir kadın hakları savunucusudur. Tezer Ağaoğlu Taşkıran ise 1924 yılında İstanbul Darülfünun'un Felsefe Bölümü'nü bitirmiş ve daha 24 yaşındayken, iyi yabancı dil bilmenin avantajlarını kullanarak bir mantık kitabı yazmıştır. Bu kitap alanındaki ilk ders kitaplarındandır. Büyük bir eksikliği gideren bu çalışması nedeniyle hem Atatürk tarafından bizzat kutlanmış hem de Milli Eğitim Bakanlığınca ödüllendirilmiştir. Yaşamı boyunca kadın ve çocuk hakları konusunda çalışmış, milletvekili olarak verdiği önergelerle 'Harika Çocuk Kanunu'nun çıkarılmasını sağlayarak Suna Kan gibi değerlerin yetişmesine olanak sağlamıştır." diye konuştu.

Naymansoy, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından görevlendirilerek 1979 yılında hayata veda eden Tezer Ağaoğlu Taşkıran'ın biyografisin yazdığını belirterek, "İlk fırsatta bu kitabı Ara Bey'e iletmek istedim. Asistanına durumu ilettiğimde teklifimi memnuniyetle karşılamış ve kendisiyle görüştüğümüzde 'Keşke eşim sağ olsaydı da görebilseydi.' demişti. Bu kitabın biraz geç yazıldığı hissini buruk bir memnuniyetle dile getirmişti. Ara Bey'e Allah'tan rahmet dilerken kayınvalidesi Tezer Hanım'ın şahsında tüm öncü kadınlarımıza da saygılarımızı ve minnettarlığımızı belirtmek istiyorum. Ara Bey yaşarken takdir görebilmişti ancak ne yazık ki bu çok şey borçlu olduğumuz öncü kadınların adlarını bilenlerin sayısı bile çok az." değerlendirmesini yaptı.