Antalya sanatta da dünya starı olacak

ANTALYA (AA) - Turizm alanında dünyada marka şehir haline gelen Antalya, 55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali ile sanatta da dünya yıldızı olmayı hedefliyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivali 15 yıl önce uluslararası arenaya taşıdıklarını anımsatarak, bu nedenle festivalin yurt dışı tanıtımının önem arzettiğini söyledi.

Dünyanın birçok ünlü yıldızının, yönetmeninin bu yıl Antalya'da olacağını dile getiren Türel, film forumunda atölye çalışmalarının yapılacağını, sinema gösterimlerinin gerçekleştirileceğini ve sanatçıların, yönetmenlerin izleyici ile buluşacağını aktardı.

"Ziyaretçilerimiz, bir hafta boyunca sinemaya, sanata doyacak"

Onur ödülleri ile yıldız sanatçılara ödüllerinin takdim edileceğini belirten Türel, festival ile bütünleşen sanatçı kortej geçişinin de her sene olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne olacağını ifade etti.

Dünya sinemasından büyük bir hassasiyetle seçilerek festivale kabul edilen 10 filmin yarışacağını belirten Türel, "Film festivali için Antalya'ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz, bir hafta boyunca sinemaya, sanata doyacak." diye konuştu.

Türel, Uluslararası Antalya Film Festivali ile kentin bugün sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da konuşulan bir kent olduğuna işaret etti.

Antalya'nın turizmin dışında sanat alanında da marka kent olduğunu ifade eden Türel, sanat camiasının gözünün bu hafta Antalya'da olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yurt dışındaki bir arkadaşımla telefonla görüştük, birçok dostunun Mısır'dan, ABD'den kendisine Antalya'da olduğuna dair mesajlar attığını, fotoğraflar gönderdiğini, dünyanın dört bir köşesinden Mısır'dan Amerika'ya kadar Antalya festivalinin konuşulduğunu ifade etti. Buna benzer pek çok dostumuzdan özellikle yurt dışında yaşayan ve yatırım yapan iş adamlarımızdan benzeri yorumları duymak, çok büyük mutluluk vesilesi."

Yeni hedef sanatın merkezi yapmak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğu 2004 yılında Antalya Altınportakal Film Festivali'ni uluslararası arenaya taşıdığını ifade eden Menderes Türel, "Bir işi yapıyorsak, onu en iyisini yapma prensibi ile hareket ediyoruz." dedi.

Festivalin 15 yılda önemli bir mesafe kaydettiğini belirten Türel, "Dünyanın en önemli sinema yazarları, 'Antalya Cannes'ı yakaladı, geçecek ya da geçti.' diye yorumlar yapıyor. Dünyada en iyi film festivali neresi ise Cannes ise Cannes, Berlin ise Berlin, Venedik ise Venedik, bizim hedefimiz onları yakalayıp, geçmek. Ama daha çok katedeceğimiz yol var. Onun için büyük bir azimle ve gayretle yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.