Son Dakika

Antalya DOB 'Madama Butterfly'ı sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) ünlü besteci Giacomo Puccini'nin Uzak Doğu ezgileriyle süslediği "Madama Butterfly" operasını sanatseverlerle buluşturacak.

Kültür Sanat 16.12.2019, 12:14
Antalya DOB 'Madama Butterfly'ı sahneleyecek
banner230

ANTALYA (AA) - Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, rejisini Yiğit Günsoy'un yaptığı iki perdelik eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 21 Aralık'ta saat 20.00'de sahneleyecek.

İtalyanca seslendirilecek operanın dekoru Gürcan Kubilay'a, kostümü Gülden Sayıl'a, ışık tasarımı Mustafa Eski'ye koreografisi ise Kürşat Kılıç'a ait.

Orkestrayı şef Tulio Gagliardo'nun yönettiği, koroyu şef Mahir Seyrek'in çalıştırdığı eserde, "Madama Butterfly" rolünü Nurdan Küçükekmekçi, "Pinkerton"u Burak Pektaş, "Sharpless"i Umut Tarık Akça, "Suzuki"yi Medine Tuganova, "Goro"yu Fatih Şanal, "Bonzo"yu Baturalp Bilgili, "Yamadori"yi Mehmet Ali Tutar, "Kate"yi Emel Öziş, "Il Commissario Imperiale"yi Erdi Can Aybaş ve "L'Ufficiale Del Reistro"yu Enis Ok canlandıracak.

#sanat
Yorumlar (0)
banner287
banner269
az bulutlu
Namaz Vakti 16 Aralık 2019
İmsak 06:17
Güneş 07:46
Öğle 12:42
İkindi 15:08
Akşam 17:28
Yatsı 18:51

Gelişmelerden Haberdar Olun

@