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Antalya Devlet Opera ve Balesi sezonu açtı
Antalya Devlet Opera ve Balesi, yeni sezonu Beethoven'ın "9. Senfoni"si ile açtı.
Kültür Sanat 06.10.2019, 00:30
ANTALYA (AA) - Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki açılış konserinde, dünyaca ünlü Alman klasik müzik bestecisi Ludwig van Beethoven'ın en ünlü eserleri arasında yer alan "9. Senfoni" seslendirildi. Konserde orkestrayı şef Cemi'i Can Deliorman, koroyu Mahir Seyrek yönetti. Programda soprano Aslı Ayan, mezzosoprano Medine Tuganova, tenor Göksay Yaran ve bas Engin Suna solist olarak sahne aldı.
Dünyada ilk kez 1824 yılında Viyana'da Karntner Thor Tiyatrosu'nda seslendirilen Beethoven'ın 9. Senfoni'si, klasik müzik repertuvarının en iyi eserleri arasında yer alıyor.
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