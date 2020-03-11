Fatih Ortaokulu yanı Meslek Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ödül töreni, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı ve “Anneler Okuyor” projesi kapsamında hazırlanan tanıtım videosunun izletilmesi ile devam etti.

Akabinde, veli annelerine kitap okutularak yapılan sınav sonucunda dereceye girenlere ödülleri; Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, Derinkuyu İlçe Kaymakam Vekili Mert Kumcu ve Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy tarafından verildi.

Kitap okumanın önemine değinen Vali Aktaş, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, yarışmaya katılan veli annelerine de başarılar diledi.

Toplu çekilen fotoğrafın ardından Fatih Ortaokulu’nda bulunan Z Kütüphanesi gezen Vali Aktaş, okul müdüründen kütüphane hakkında bilgi aldı.

Ödül Töreni programına; Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, Derinkuyu İlçe Kaymakam Vekili Mert Kumcu ve Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, Derinkuyu AK Parti İlçe Başkanı Hakan Demir, Derinkuyu İl Genel Meclis Üyeleri Zafer Çiftçi ve Şenol Kendir, Okul Müdürleri, öğretmenler, mahalle muhtarları ve veli anneleri katıldı.