Anne-kız aynı halı tezgahında geleneksel mirası yaşatıyor

KAYSERİ (AA) - MESUT DAVARCI - Kayseri'nin geleneksel el dokuması halılarıyla tanınan Bünyan ilçesinde, halk eğitim merkezi bünyesinde açılan dokuma kursuna katılan anne ile kızı, aynı tezgahta dokudukları halı ve kilimlerle geleneksel mirası yaşatıyor.

Bir zamanlar hemen her evde halı dokunan ve ilçenin adıyla özdeşleşen Bünyan halılarıyla ünlü ilçede, unutulmaya yüz tutmuş bu kültürün yeniden canlandırılması için çalışmalar yürütülüyor.

Fabrika halılarının yaygınlaşmasıyla halı tezgahlarının bir bir eksildiği ilçede, el dokumacılığının yaşatılması amacıyla Bünyan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İş-Kur işbirliğiyle açılan dokuma kursuna Gülcan Kayabaşı (46) ile Büşra Kayabaşı (20) birlikte katılıyor.

Daha önce evinde yıllarca ilme işleyen Gülcan Kayabaşı, hem halı tezgahının başında anılarını tazeliyor hem de kızına ustalık yapıyor.

Gülcan Kayabaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yaşında halı dokumayı öğrendiğini ve uzun yıllar bu işle evinin geçimine katkı sağladığını anlattı.

Asırlardır kuşaktan kuşağa aktarılan, kendine özgü renk ve farklı motiflerin yer aldığı dünyaca ünlü Bünyan halısı için yıllarca ilmek attığını ifade eden Kayabaşı, bu kültürü kızına da öğretmek istediğini dile getirdi.

Evde boş durmamak için kilim dokuma kursuna kızıyla birlikte katıldığını aktaran Kayabaşı, şöyle konuştu:

"Genç kızlığımda da evlenince de halı dokumaya devam ettim. Bir zaman sonra çocuklar büyüdü, halıya da eskisi gibi rağbet kalmadığı için bıraktım. Halı dokumaya alışmışız, bırakınca evde sıkılmaya başladım. Kızımla kursa yazıldık. Burada güzel bir arkadaşlık ortamı var. Eskiden halı tezgahı herkesin evinde olurdu. Kilim halıya göre daha kolay ve zevkli. Tezgah ve ip bulabilsek sürekli yapmak isteriz. Halı para etmemeye başladı ve herkes bıraktı. Halı dokumayı 15 yaşında annem ve halamdan öğrendim. Kızıma sadece gelenek olduğundan ve bütçemize katkı sağlamak için öğretiyorum. Kızlarım okuyup farklı meslek sahibi olsunlar isterim."

Annesiyle birlikte kilim dokumaktan mutlu olduğunu ifade eden Büşra Kayabaşı ise annesinden ve büyüklerinden yıllarca halı dokuma hikayeleri dinleyerek büyüdüğünü aktardı.

Kayabaşı, "Şimdi burada annemle birlikte ilmek atıyoruz. Kursun açıldığını duyduk, annem kayıt olalım dedi, kırmadım. Geldim, çok da memnunum." dedi.

El emeği, göz nuru rengarenk kilimlerin ilmek ilmek işlendiği kursta 22 kursiyer 11 tezgahta geleneksel motifli kilimler dokuyor.