Anketle hayatı değişti

SAMSUN(AA)- Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan ve resme ilgi duyan 14 yaşındaki Taha Açıkgöz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlilerinin yaptığı anket sayesinde hayallerine kavuşmak için ilk adımı attı.

Küçük yaşlarda resim çizmeye başlayan Taha Açıkgöz, bu yeteneğiyle ailesi ve çevresinden takdir toplarken, ailesinin maddi durumunun yetersiz olması nedeniyle bu alanda eğitim alamadı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden yararlanan çocuklar için geliştirdiği, çocukların okul dışı zamanlarını değerlendirerek yaşıtlarıyla eşit fırsatlara kavuşabilmelerini amaçlayan Okul Destek Projesi'nden yararlanan Açıkgöz'ün hayatı bu sayede değişti.

Geçen yıl aralık ayında evlerine gelen görevlilerin verdiği anket formunu doldurarak İlkadım Gençlik Merkezi'nde resim alanında teknik eğitim alan Açıkgöz, bu kursta kendini geliştirerek Güzel Sanatlar Lisesini kazanmayı başardı. Taha Açıkgöz ve ailesi artık geleceğe umutla bakıyor.

Taha Açıkgöz, kalem ve kağıdın küçük yaşlardan bu yana elinden düşmediğini, resim çizerken mutlu olduğunu söyledi.

Kendisini resim alanında geliştirmek istediğini, aynı zamanda arabalara da meraklı olduğunu anlatan Açıkgöz, "Yeteneğimi kurs sayesinde geliştirdiğimi düşünüyorum. İstediğim okul olan Güzel Sanatlar Lisesini kazandım. Hayalim araba ve traktör tasarımcısı olmak." dedi.

"Hiç görülmemiş tasarımlar ortaya sunmak istiyorum"

Açıkgöz, vaktinin büyük kısmını resim çizerek geçirdiğini belirterek, şunları anlattı:

"Öğlen ve akşam saatlerinde daha çok çizim yapıyorum. Okul Destek Projesi kapsamında evimize gelen görevliler bana bir anket doldurttu. Burada resme olan merakım değerlendirilmiş ve İlkadım Gençlik Merkezi'nde ücretsiz resim kurslarına katıldım. Çok güzel vakit geçirdim. Daha önceki resimlerim daha acemiydi, kurslar sayesinde birçok teknik öğrendim. Bu sayede resimlerimi geliştirdim ve çok istediğim Güzel Sanatlar Lisesini kazandım. Okulumu başarıyla bitirip gelecekte otomobil ve traktör modelleri çizmek istiyorum. Yeni adımlar atıp hiç görülmemiş tasarımlar ortaya sunmak istiyorum."

"Ben temizlik yaparken Taha da resim yapıyordu"

Taha Açıkgöz'in annesi Emine Açıkgöz de oğluyla gurur duyduğunu ifade etti.

Oğlunun 3 yaşından bu yana resim çizdiğini ifade eden iki çocuk annesi Açıkgöz, "Ev temizliklerine gidiyordum. Orada ben temizlik yaparken Taha da kağıt kalemle resim yapıyordu. Bu kadar başarılı olacağını düşünmemiştim. Gördüğü her şeyi birebir çizebiliyordu. Okula başladığı zaman da çizmeye devam etti. Gittiği kursun büyük faydası oldu." dedi.