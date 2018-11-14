ANKARA (AA) - Türkiye'nin ilk komedi festivali olma özelliğine sahip "Ankara Uluslararası Komedi Festivali" başladı.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festival kapsamında, oyuncular Ayhan Taş ve Burak Satıbol'un da yer aldığı "Mahşer-i Cümbüş", Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankaralılarla buluştu.

Yoğun ilgiyle karşılanan "Mahşer-i Cümbüş" ekibinin izleyicilerin seçtiği temalar üzerine kurguladıkları ve seyircinin aktif katılımıyla desteklenen doğaçlama gösterisi beğeni topladı.

Mahşer-i Cümbüş'ün yanı sıra "Hatunlar Stand Up", "5 Kafadar" gibi komedi gruplarının da yer alacağı festival, 25 Kasım'da sona erecek.