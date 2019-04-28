Ankara Uluslararası Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

- Ankara Uluslararası Film Festivali ödülleri törenle sahiplerini buldu - Törende, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü "Saf" filmindeki rolüyle Saadet Işıl Aksoy, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü ise "Görülmüştür" filmiyle Berkay Ateş aldı - En İyi Film ödülünün sahibi de Osman Nail Doğan imzalı "Güvercin Hırsızları" oldu