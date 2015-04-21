Ankamall’da Yıldızlar Geçidi

ANKAmall inşaatının tamamlanması ve yenilenmesi çalışmalarının ardından ziyaretçilerine hemen her gün büyük sürprizler yapmaya devam ediyor. "Senden Bana Kalan" filminde rol alan ünlü oyuncular Neslihan Atagül ve Ekin Koç’un da aralarında bulunduğu ekip, filmi Ankamall seyircisiyle birlikte izledi.17 Nisan’da vizyona giren Abdullah Oğuz’un yönettiği, senaryosu Levent Kazak’a ait olan ve merakla beklenen “Senden Bana Kalan” filminde rol alan ünlü oyuncular Neslihan Atagül ve Ekin Koç’un da aralarında bulunduğu ekip, filmi 19.00 seansında ANKAmall seyircisiyle birlikte izledi. Büyük coşku ile karşılanan oyuncular sevenleri ile sohbet ederek film hakkında bilgiler verdi. Çekimler esnasında yaşadıkları olayları anlatan ünlü oyuncular, hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi.SIRADAKİ SÜRPRİZ ÜNLÜ KEREMCEMBirbirinden renkli etkinlikler yanında ünlüleri de ziyaretçileri ile buluşturan ANKAmall sürprizlerine bir yenisini daha ekleyerek Keremcem’i ağırlamaya hazırlanıyor.Türk Pop müziğinin sevilen ismi ve “O Hayat Benim” dizisinin yakışıklı oyuncusu Keremcem, 22 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00’de ANKAmall’da hayranlarıyla buluşacak.Önce hayranlarının sorularını yanıtlayacak olan ünlü sanatçı ardından da sevenlerine imza dağıtacak.