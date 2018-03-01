"Anadolu'nun Közleri" seyirciyle buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi tarafından oluşturulan, yaşları 25 ile 67 arasında değişen, aralarında profesör ve hizmetlilerin de bulunduğu "Anadolu'nun Közleri" halk dansları topluluğu, 2 yıldır sürdürdükleri çalışmalarını sergiledi.

AÜ Öğrenci Merkezi Salon 2016'da düzenlenen etkinlikte, 55 kişiden oluşan "Anadolu'nun Közleri" halk dansları topluluğu gösteri sundu. Gösteriyi dans topluluğu üyelerinin aileleri de izledi.

Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Deniz Taşçı, etkinlik öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez olarak görevlerinin çağdaş dünyanın gerçeklerinden kopmadan kültürel yapı, müzik ve dans hakkında tüm katılımcılara farkındalık oluşturarak, kültürel kökenleriyle tanışmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Merkezde 7'den 70'e dans eğitimi gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Taşçı, şunları söyledi:

"Bugün müzikleri, sahne düzeni, dansçıları, müzisyeniyle üniversitemiz öğretim elemanlarının, mezun öğrencilerimizin, idari personelimizin, şehirden katılan hemşehrilerimizin ortak çalışması sonucunda ortaya çıkmış bir gösteriyi sunuyoruz. Biz bu gösteriler sayesinde halk kültürünü yaşatabiliyor ve aktarabiliyoruz. Bizim için önemli olan geleneksel danslarımızın değişen zaman koşulları içinde kaybolmasını engellemek ve olabildiği kadar çok sayıda kişiye halk danslarını öğretebilmektir. Tam anlamıyla 7'den 70'e dans eğitimi gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz."

"Anadolu'nun közleri" ekibinin yaş aralığının 25 ile 67 arasında değiştiğini belirten Deniz Taşçı, "Örneğin kıskancı oynayan dansçılarımızdan biri 30, diğeri 67 yaşında. Ve yine ekipteki pek çok kişi zamanında heves edip de fırsat bulamadıkları için dans edememiş, hayatlarında ilk kez dans eden kişilerdir. Ekipteki meslek yelpazesi, hastanedeki hizmetliden öğretim üyesine kadar değişmektedir. Ayrıca aramızda öğretmen, avukat, subay, ev hanımı, anne eski dansçı bulunmakta. 2 yıldır adeta birer dansçı disipliniyle her hafta, haftada 2 gün çalıştılar." dedi.