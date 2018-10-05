"Anadolu'nun Altın Elleri: El Sanatları Festivali" başladı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de ilki düzenlenen "Anadolu'nun Altın Elleri: El Sanatları Festivali" törenle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anadolu Üniversitesi (AÜ) ve Geleneksel El Sanatları Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen festivalin, AÜ Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki açılışına, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Şennur Azade ve AÜ Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Topal ile diğer ilgililer katıldı.

Ebru ve hüsn-i hat sanatından, deri ve lüle taşı işlemeciliğine kadar 33 sanatçının eserlerinin yer aldığı festivalin açılışının ardından, stantlar gezildi. Sanatseverler, el sanatları hakkında sanatçılardan bilgi aldı.

Eskişehir Sultan Okçuluk Ata Sporları Derneği üyeleri de festivalde çeşitli gösteriler sundu. Eserlerin sergilendiği stantlar, 21 Ekim'e kadar gezilebilecek.