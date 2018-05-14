ANKARA (AA) - Çankaya Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 18 okuldan 617 öğrencinin katılımıyla bu yıl ikincisi düzenlenen "Anadolu Nefesi Halk Oyunları Gösterisi" seyirciyle buluştu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonu'ndaki gösteri, İstiklal Marşı okunması ve saygı duruşunda bulunulması ile başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, gösterinin açılışında yaptığı konuşmada, Türk kültürünün zenginliğine işaret etti. Özel, "Birçok folklar yarışmasında ülkemizin folklor ekipleri birinci oluyor. Bu inkar edilemez bir üstünlük. Bu çeşitlilik ve kültür zenginliği hepimiz için bir kazanç." dedi.

Özel, okullarda akademik eğitimin yanı sıra müzik, dans ve halk oyunları gibi alanlarda da faaliyetler yapıldığını söyledi.

Daha sonra yöresel kıyafetlerle sahneye çıkan öğrenciler, horon, zeybek ve halay gibi halk oyunlarını sergiledi.