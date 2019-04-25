Anadolu motiflerini dokudukları halılarda yaşatıyorlar

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde Valiliği öncülüğünde 47 yıl önce kurulan Halıcılık Birliğinde, unutulmaya yüz tutmuş el dokuması halıcılık sanatı Anadolu motifleriyle yaşatılıyor.

Halıcılık, El Sanatlarını Geliştirme ve Yayma Birliği, geleneksel sanatlardan el dokuması halıcılığın korunması ve tanıtımı amacıyla Niğde Valiliği öncülüğünde 1972 yılında kuruldu.

Yaklaşık 47 yıldır faaliyetlerine devam eden birlik, hem unutulmaya yüz tutmuş el dokuması halıcılığın gelişimine katkı sağlıyor hem de ev hanımlarına gelir kapısı oluyor.

Siparişe göre üretim yapılan Birlikte, Anadolu motifleri ve Türk kültürüne göre dokunan halılar başta Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere bir çok ülkeye gönderiliyor.

Birlik bünyesinde 2001 yılında başlatılan "Geleneksel Niğde Halıları Projesi"yle Niğde'ye ait yaklaşık 100 desen yeniden çizilerek arşivlendi. Bu desenlerden 50'si ise dokundu.

Birlikte son 25 yılda dokunan Anadolu motifli halılar 160 bin metrekareye ulaştı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birliğin 56 mahalli idare birliğinden oluştuğunu söyledi.

Birliğin kuruluş amacının özellikle kırsal kesimde çeşitli halıcılık atölyeleri açarak, bu bölgelerin ekonomik anlamda gelişmelerine katkıda bulunmak olduğu belirten Şimşek, Birlik sayesinde unutulmaya yüz tutmuş halıcılık sanatı ve motiflerini genç nesillere öğreterek, halıcılık sanatını yaşatmak istediklerini anlattı.

- Kuveyt Sarayı'na da dokudular

Vali Şimşek, Türkiye'deki tek halıcılık birliğinin Niğde'de olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burada kadınlarımız hem halıcılık sanatını öğreniyorlar hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Burada dokunan halılar dünyanın bir çok ülkesinde rağbet görüyor. Burada halılar, geleneksel yöntemlerle Anadolu motifleriyle dokunuyor. Halıcılık Birliğimizin bugüne kadar birçok başarısı oldu. 2018 yılında 168 metrekare tek parça halı dokundu. Şu anda Kuveyt Sarayı'nda sergileniyor. Tek parça olarak dokunulmasıyla da bir rekora imza atıldı. Yine dünyanın en eski halısı olarak kabul edilen milattan önce 2'nci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve 1940'lı yıllarda Rusya'da bulunan pazırık halısı da orijinal haline uygun şekilde Birliğimiz tarafından dokunarak şu anda valiliğimizde sergilenmektedir. Son 25 yıl içerisinde toplam 160 bin metrekare halı dokuyan Birliğimiz, bundan sonra da çalışmalarına misyonu doğrultusunda devam edecektir."