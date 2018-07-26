Aksaray'da el sanatları festivali başladı

AKSARAY (AA) - Aksaray Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Aksaray Belediyesi ve Uluslararası Festivaller Birliğince 1. Uluslararası Aksaray El Sanatları Festivali başladı.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki festivalde, çanta-cüzdan tasarımı, dokuma, ebru, lületaşı süsleme, tel kırma, oltu taşı işleme, kazaziye, çini, yemeni çarık yapımı, bakır işleme gibi çeşitli branşlarda yapılmış el sanatı ürünleri sergileniyor.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

14 ilden, 22 sanat dalında, 25 sanatçının katıldığı festivalin pazar gününe kadar açık kalacağını kaydeden Yazgı, "Festivalde sanatçıların yaptıklarını gezerek görme fırsatı bulacağız. Amacımız bu sanatlara sahip çıkarak tanıtılması ve yaşatılmasına katkı sunmak."dedi.

Uluslararası Festivaller Birliği Başkanı Atilla İpek ise medeniyetlerin kültür ve sanatla kurulduğunu belirtti.

Birlik olarak 30 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde belediyelerle festivaller düzenlediklerini kaydeden İpek, popüler kültür baskısına rağmen milli değerleri gelecek kuşaklara aktarmak için çalıştıklarını ifade etti.

Halk oyunları gösterisinin ardından festival açılışı yapıldı.

Belediye Başkanı Yazgı, festival açılışına katılan davetlilerle standları gezdi.