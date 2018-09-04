Akrobasi pilotu baba-kız gökyüzünde buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, "Mor Menekşe" adlı uçağıyla, Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu kızı Semin Öztürk Şener ise kırmızı renkli "Pitts S2-B" uçağıyla birlikte gösteri uçuşu yaptı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kurulu Sivrihisar Uluslararası Spotif Havacılık Merkezi'nden havalandıkları uçaklarıyla bir gösteri sunan baba-kız, gökyüzünde buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Ali İsmet Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Boynuz kulağı geçer" sözünü anımsatarak, pilotlukta da aynı sözün geçerli olduğunun altını çizdi.

Kızı Semin'in uzun süredir büyük bir gayretle akrobasi pilotluğu için çalıştığını anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Semin'in beni geçeceğinden kimsenin şüphesi yok. Kızımın ilerlemesini görmek benim için mutluluk verici. Hem hocalık hem de babalık yapmak kolay değil. Biz zoru aşabildik. Bunu aşmamızda Semin'in büyük yardımı oldu. O uçuşlarda bana babasıymışım gibi değil, hocasıymışım gibi yaklaştı. Eskiden aynı uçağın içinde birlikte uçardık. Semin yalnız uçmaya başlayınca ben kendi uçağıma transfer oldum. Gökyüzünde yan yana olabilmek çok güzel bir duygu. Birlikte uçtuğumuzda Semin lider pozisyonda ben de onun kolunda iki numara olarak hareket ediyorum. Kızımın kolunda olmak çok büyük bir keyif veriyor. Havada çok duygusal bir ortam oluyor. "

"Semin gökyüzünde Türk kadınını ve Türkiye'yi temsil ediyor"

Öztürk, Semin'in solo gösterilerinde de yerde sunuculuğu kendisinin yaptığını, bundan da ayrıca mutluluk duyduğunu söyledi.

Kızı Semin'in yurt içi ve yurt dışında aldığı başarılardan önce bir Türk vatandaşı, daha sonra da bir baba olarak gurur duyduğunu dile getiren Öztürk, kızının yurt dışında hem Türk kadınını hem de Türkiye'yi temsil ettiğini vurguladı.

Öztürk, kızı ve kendisinin Sivrihisar Uluslararası Spotif Havacılık Merkezi'nde bu yıl 15-16 Eylül'de gerçekleştirelecek hava gösterilerinde yer alacağına değinerek, "Sivrihisar Hava Gösterileri'ne 7 ülkeden havacılar katılacak. Yaklaşık 50 hava aracı yer alacak. Şanlı Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK de Sivrihisar'daki havacılık gösterilerinde yer alacak. Bütün halkımızı bekliyoruz." diye konuştu.

"Baba-kız gökyüzünde olmak bambaşka bir duygu"

Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener de babasıyla ebeveyn ilişkisi dışında öğretmen-öğrenci ilişkisini çok güzel kurduklarının altını çizdi.

Babasının aynı zamanda öğretmeni olduğunu kaydeden Şener, "Birlikte uçmaya alışığız. Babamla aynı anda gökyüzünde olmak çok heyecan verici. Baba-kız gökyüzünde olmak bambaşka bir duygu. Uçuş sırasında sağıma bakıp, babamın idaresindeki 'Mor Menekşe'yi gördüğümde mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Şener, aile bireylerinin kendisini desteklemesinin ve başarılarından gurur duymasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Romanya'da 14-15 Temmuz'da düzenlenen Aeromania Havacılık Festivali'ne katıldığını aktaran Şener, "Romanya'daki havacılık gösterilerine katılan en küçük yaştaki ve tek kadın akrobasi pilotu bendim. Orada büyük tecrübeler edindim. Bu yıl da Sivrihisar Hava Gösterileri'nin üçüncüsü organize ediliyor. Gösterilerde yer alacağım için mutluyum. Havacılıkla iç içe, rengarenk uçakların, helikopterlerin, paraşütlerin gökleri süslediği güzel bir gün olacak. Bütün havacılık tutkunlarını bekliyoruz." dedi.

Muhabir: Deniz Açık