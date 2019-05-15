Akademisyenler ünlü türkülerin bestekarını unutmadı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi akademisyenleri, sevilen türkülere yaptığı besteleriyle tanınan Keskinli Bahri İlhan'ın unutulmaması için kitap hazırladı.

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Erhan Yiğiner ve öğretim görevlisi Cenk Şahin, "Bir yiğit gurbete gitse", "Entarisi morumuş", "Sunayı da deli gönül sunayı" gibi eserlerin bestekarı İlhan'ın hayatı, besteleri ve diğer çalışmalarını uzun süre araştırdı.

Akademisyenler, Türk halk müziğine kazandırdığı bestelerle bilinen İlhan'ın, gelecek nesillere tanıtılması amacıyla "Bir yiğit gurbete gitse" isimli kitap hazırladı. Basımı yapılarak müzikle ilgili yükseköğrenim kurumları ve kurumlara da gönderilen kitapta, İlhan'ın bağlama ve kaval ustalığı ile ilgili bilgiler, sanatçılar Bedia Akartürk, Arif Sağ, Gülşen Kutlu ile çıktığı sahne programları, TRT'de yayınlanan "Yurttan Sesler" programındaki icraları yer alıyor.

Kitapla ilgili bilgi veren Cenk Şahin, Keskinli Bahri İlhan'ın 1970'li yıllarda "Bir yiğit gurbete gitse", "Entarisi morumuş", "Sunayı da deli gönül sunayı" gibi bilinen eserleri bestelediğini ifade ederek, sanatçının çıkardığı iki plağın ardından sahnelere veda ettiğini söyledi.

Şahin Ankara, Avrupa ve Suudi Arabistan'da su tesisatçılığı ve tamirat üzerine çeşitli işlerde çalışan sanatçının müziği bırakmasından 26 yıl sonra tekrar bağlama ve kavalını eline alarak türkü bestelediğini dile getirdi.

Türk halk müziğinde kaynak bir kişi olarak gördükleri İlhan'ın çalışmalarını ölümsüzleştirmeyi amaçladıklarını anlatan Şahin, "Bahri Bey çok iyi bestekar olmasına rağmen aynı zamanda iyi bir bağlama ustası ve kaval ustasıdır. Bedia Akartürk, İzzet Altınmeşe, Gülşen Kutlu, Arif Sağ, Musa Eroğlu gibi önemli isimlerle çalıştı. Daha sonra 1974'te dini bir yaşam sürmek için sahnelere veda etti. Kendisinin müzik hayatı ve besteleriyle ilgili de bir kitap çalışması yaptık. Kitapla sayın Bahri İlhan'ın çalışmalarını gelecek nesillere aktarmak istedik." dedi.