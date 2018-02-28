'Ailecek Şaşkınız'ın galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - Başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in üstlendiği "Ailece Şaşkınız" adlı filmin galası İstinye Park'ta gerçekleştirildi.

Galada basın mensuplarına açıklamada bulunan Murat Cemcir, filmin hazırlıklarının 13 ay sürdüğünü söyledi.

Cemcir, çok heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Çok değerli oyuncu arkadaşlarımız ve hocalarımızla çalıştık. Değişik bir şey bekliyor bizi. İnşallah beğenirsiniz. Yeni bir şey denedik." dedi.

Ahmet Kural da, "Farklı bir şey yaptık. Ben de çok mutlu ve heyecanlıyım. Film için 15 kg verdim." ifadelerini kullandı.

Filmin yönetmeni ve senaristi Selçuk Aydemir de filme ilişkin şunları kaydetti:

"Değişik bir süreç oldu. Daha önceki filmlerin dışında, eminim ki diğer hiçbir filme benzetemeyeceğiniz farklı bir film oldu. Biz çok memnunuz. İnşallah seyirci de çok memnun olacaktır. Bu sefer daha önce çalıştığımız kemik ekibin dışında yeni oyuncularla, duayenlerle çalıştık. Sağ olsunlar, hepsinin filme çok büyük katkısı oldu. Onun dışında kamera arkasında da mükemmel bir ekip ile çalıştık. Müziklerde de bu sefer bir değişiklik yaptık. Yani biz bu seferki filmi taban tabana değiştirdik."

Filmde "Elif" karakterini canlandıran Saadet Işıl Aksoy da, "Çok doğru bir projede, çok doğru bir ekiple, harika bir senaryoda ben de yer alma fırsatı buldum. Ben de kariyerim adına aslında yeni bir şey denedim. O yüzden de çok heyecanlıyım." diye konuştu.

Vizyona 2 Mart'ta girecek olan filmin galasına aralarında Burhan Çaçan, Rasim Öztekin, Engin Altan Düzyatan, Müge Boz, Burak Satıbol ve Ezgi Mola'nın bulunduğu birçok ünlü isim katıldı.

Filmin oyuncu kadrosunda Kural, Cemcir ve Aksoy'un yanı sıra Cengiz Bozkurt, Günay Karacaoğlu, Bihter Dinçel, Çağlar Ertuğrul, Mustafa Alabora, Nebil Sayın ve Güven Murat Akpınar yer alıyor.

Filmin yapımcılığını ise Murat Cemcir ve Necati Kocabay gerçekleştirdi.

Komedi türündeki filmin konusu ise şöyle:

"Babasının şirketinin başına geçerek CEO'luk görevini üstlenen Ferhat şımarık bir adamdır. Hala çocuksu yapısıyla dikkat çeken Ferhat'ın sağ kolu ise onun çocukluk arkadaşı, şirketin finans müdürü Gökhan'dır. İkili çalışanlarına pek de nazik davranmamaktadır. Günün birinde şirket çalışanlarına yemek servisi için gittikleri bir restoranda, restoran sahibiyle dostluk kurarlar. Restoran sahibinin kızı Elif'e gönlünü kaptıran Ferhat, deliler gibi aşık olur. Ancak Elif narin ve saf bir genç kız değildir. Özel eğitimler ve üstün hizmetlerle dolu kariyeri, sert karakteri ve kıvrak zekası, Ferhat'ı bir hayli zorlayacaktır."



Muhabir: Aişe Hümeyra Bulovalı