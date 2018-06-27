Ahilik kültürünü öğrenerek gönül coğrafyasına köprü kuruyorlar

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Gana'dan Tayland'a, Arnavutluk'tan Somali'ye kadar farklı ülkelerden Ankara'ya gelerek lise ve üniversite eğitim alan öğrenciler, Kırşehir'de bir medeniyet hareketi olan Ahiliği öğreniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) ile Asma Köprü Derneğinin iş birliğiyle uygulanan "Ahi Karakterli Gençlik Projesi" kapsamında, Ankara'daki bazı imam hatip liseleri ve üniversitelerde okuyan yabancı öğrencilerin Kırşehir'e getirilerek Ahilik kültürünü tanımaları sağlanıyor.

Projenin ilk etabında 7 ülkeden 20 öğrenci, Kırşehir'de Ahi Evran'ı Külliyesi ve türbesi, Cacabey Medresesi, Aşık Paşa'nın türbesi ve diğer tarihi kültürel mekanları ziyaret ederek, Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde eğitim aldı.

Proje hakkında AA muhabirine bilgi veren Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Genel Başkanı Mahmut Çelikus, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği projedeki ortaklarının İstanbul'da Üsküdar ile Ankara'da Yıldırım Beyazıt Üniversiteleri olduğunu söyledi.

Hedeflerinin Ahiliği gençlere anlatmak, sevdirmek, bugüne uyarlamanın yollarını aramak olduğunu vurgulayan Çelikus, Gana'dan Fas'a, Arnavutluk'tan Kosova'ya kadar gönül coğrafyasından bine yakın öğrencinin bu öğretiyi özümsemesini amaçladıklarını, belirli periyotlarla tüm öğrencileri Kırşehir'e getirilmeyi planladıklarını dile getirdi.

İlk etapta 7 ülkeden 20 öğrenciyi Kırşehir'e getirdiklerini aktaran Çelikus, "Çok komplike bir proje. Yaklaşık bin öğrenciye ulaştık. Proje kapsamında gönül coğrafyasından gelen diğer öğrencileri de buraya getirerek Ahiliğin prensiplerini öğretmeye gayret edeceğiz. Kırşehir Belediyesi ve Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir'de programlarımıza destek verdi. Bu gençler vasıtasıyla Gana'dan Fas'a, Arnavutluk'tan Bosna'ya, Tayland'a kadar çok geniş bir coğrafyada bu hareketi yeniden başlatmak istiyoruz." diye konuştu.

Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kazım Ceylan da Ahiliğin, Osmanlı devletine olan katkıları ve gönül coğrafyasındaki etkilerine dikkati çekti.

Ahiliğin, akıl, bilim, ahlak ve çalışma esaslı bir sistem olduğunu dile getiren Ceylan, 800 yıldır Türk-İslam coğrafyasında kalıcı izler bırakan Ahiliğin, Osmanlı devletinin yüzyıllar boyunca ayakta kalmasına büyük katkı sağladığını söyledi.

Bu kültürün farklı katmanları için uygulanan çeşitli kurallar olduğuna işaret eden Ceylan, "Ahiliğin 740 kuralı var. Bunlar derece derece uygulanıyordu. Mesela 124 kuralı çıraklara uygulanırdı. Ondan sonrası da kalfalara, ahilere ve şeyhlere uygulanırdı. Çok ince kurallar bunlar. Medeniyetimizin en önemli kuruluşu olan Türklerin dünyaya yaydıkları yegane sistem olan Ahiliği, Ahilik Araştırma Merkezi'nde anlattık. Tayland'dan Fas'a kadar bütün gönül coğrafyamızdan gençlerimiz burada Ahiliği öğrendiler." ifadesini kullandı.

Faslı öğrenci Muhammed Fadi de Ankara'da Necmettin Erbakan İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gördüğünü belirterek, "Burada Ahiliği öğrenme fırsatı bulduğum için çok sevindim. Ahiliğin ve Ahi Evran-ı Veli'nin ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Osmanlı devleti bütün Müslüman coğrafyalarda önemli. Memleketlerimize döndüğümüzde Ahiliğin önemini anlatacağız." dedi.



