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ADOB'dan yeni yıl konseri

- ADOB'un gelenekselleşen yeni yıl konseri, 3-4 Ocak'ta gerçekleştirilecek

29 Aralık 2017 Cuma 16:01
ADOB'dan yeni yıl konseri
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ANKARA (AA) - Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin (ADOB) gelenekselleşen yeni yıl konseri, 3-4 Ocak'ta düzenlenecek.

ADOB'dan yapılan açıklamaya göre, 3 ve 4 Ocak'ta saat 20.00'de Opera Sahnesi'ndeki yeni yıl konserinde, popüler operalardan aryalar ve beğenilen müzikallerden seçkin parçalar seslendirilecek.

Konserde, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nün beğenilen solistleri Seda Aracı Ayazlı, Çiğdem Önol, Ferda Yetişer, Arda Doğan, Şenol Talınlı, Eralp Kıyıcı, Bülent Ateşoğlu ile gecenin misafir sanatçısı piyanist Burçin Büke'ye Artun Hoinic'in orkestra şefliğinde Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestrası eşlik edecek.

Açıklamada ayrıca konser biletlerinin satışa çıktığı ilk dakikalarda tükendiği bilgisi de paylaşıldı.

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ADOBAnkara Devlet Opera Ve BalesiYeni Yıl Konseri
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