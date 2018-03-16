Açıköğretim öğrencileri klasik eserlere ücretsiz erişebilecek

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) açıköğretim sistemi, Türk edebiyatının farklı türlerine ait klasikleşmiş eserlerini, ücretsiz olarak öğrencilerin online hizmetine sundu.

AÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Türk edebiyatının klasikleri serisi kapsamında Ahmet Mithat'ın "Felatun Bey ve Rakım Efendi" ve "Müşdehat", Şemsettin Sami'nin "Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat", Namık Kemal'in "Cezmi", Recaizade Mahmut Ekrem'in "Araba Sevdası", Sami Paşazade Sezai'nin "Küçük Şeyler", Ömer Seyfettin'in "Efruz Bey", Ziya Paşa'nın "Endülüs Tarihi", İsmail Hakkı Ankaravi'nin "Muhassal'ül Kelam Ve'l Hikme/ Zübdetü'l Fuhuş Nakşu'l Füsus" eserlerini, açıköğretim sistemine kayıtlı öğrencilerinin hizmetine açtı.

Öğrenciler, klasikleşmiş eserler aracılığıyla edebi, tarihi, sosyolojik ve kültürel bir farkındalık geliştirmesini hedefleyen çalışma kapsamındaki eserlere, https://acikkutuphane.anadolu.edu.tr internet adresinden erişebiliyor.

Türk edebiyatında ilk olma özelliklerinin yanında taşıdıkları tarihsel, psikolojik, sosyal ve kültürel önemleriyle açıköğretim öğrencilerine faydalı olacak eserler, "açık kütüphane"de ücretsiz yer alıyor.