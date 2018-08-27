Abdal ustası uluslararası zurna festivaline katılacak

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Abdal kültürünün önemli zurna ustalarından Özdemir Göçer, Muğla'da düzenlenecek festivalde yarışacak.

Kırşehir Kültür ve Turizm Müdür Vekili Eyüp Temur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Neşet Ertaş'ın tavsiyesiyle kurulan ve yaklaşık 17 yıldır hizmet veren Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu üyesi ve zurna ustası Özdemir Göçer'in, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 4. Uluslararası Zurna Zen Festivali'ne katılacağını söyledi.

Göçer'in burada yurt içinden ve dışından gelen zurna ustalarıyla yarışacağını ve konser de vereceğini belirten Temur, başarılı bir sonuçla Kırşehir'e döneceğine inandığını vurguladı.

Zurna ustasının aynı zamanda davulun efsanesi ve topluluk üyesi Adem Göçer'in kardeşi olduğuna işaret eden Temur, "Ustalarımız Türkiye'nin birçok yerinde yarışıyor ve festivallere katılıyor. Anadolu'nun birçok ilinde konser veriyorlar. Zurna ustamız Özdemir Göçer de Muğla'daki uluslararası festivalde Kırşehir'i ve Abdal kültürünü temsil edecek. Kendisine başarılar diliyorum." dedi.

Temur, Muğla'daki festivalin 3-6 Eylül'de gerçekleştirileceğini kaydetti.