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Abant'taki hamsi festivalinde öğrencilere 1 ton hamsi ikram edildi
Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda düzenlenen 10. Geleneksel Abant Hamsi Festivali yoğun ilgi gördü.
Kültür Sanat 15.12.2019, 18:04
BOLU (AA) - Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği ve Üniversiteli Trabzonsporlular Birliği tarafından düzenlenen festivale, 22 üniversiteden yaklaşık 3 bin öğrenci katıldı.
Festivalde, öğrencilere 1 ton hamsi ikram edildi.
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