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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar 3 fotoğraf için oy kullandı

27 Aralık 2017 Çarşamba 15:46
AA'nın
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ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Yaşar, daha sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı inceleyerek 3 fotoğraf için oy kullandı.

Belediyedeki makamında fotoğrafları oylayan Yaşar, haber kategorisinde Wisam Hashlamoun'un "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk", yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Koyunların yolculuğu", spor kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin sevinci" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" OylamasıYenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar
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