8. Malatya Uluslararası Film Festivali başladı

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 8'incisi düzenlenen "Malatya Uluslararası Film Festivali" başladı.

Sinema dünyasının ünlü isimleri ve davetliler, Malatya Nikah Sarayı'ndaki tören öncesinde, kırmızı halıda yürüyerek basın mensuplarına poz verdi. Davetliler daha sonra festivalin açılış programının düzenlendiği salona geçti.

Festival Onursal Başkanı ve Malatya Valisi Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, insan yaşamının sanattan ayrı düşünülemeyeceğini söyledi.

Sanat olmadan hayatın renklerinin anlaşılamayacağını belirten Baruş, "Film izlerken dramlarda hep birlikte ağlarız, komedilerde hep birlikte gülümseriz ve izlediğimiz bir filmden etkilenerek hayata dair düşüncelerimizi birlikte paylaşma ihtiyacı duyarız. Sinema sanatının hem ilimiz hem de ülkemiz için önemli olduğunu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise kentin, ülkenin yükselen bir değeri olduğunu belirtti.

Şehirde, Anadolu'nun tüm farklılıklarının ve güzelliklerinin bir arada yaşadığını söyleyen Polat, festivalin hayırlı olmasını diledi.

Festival Direktörü Suat Köçer de organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık'da programda konuşma yaptı.

Onur ödülleri

Konuşmaların ardından festival kapsamında yarışacak filmlerin kategorileri ve juri üyeleri tanıtıldı.

Törende, yıl içerisinde hayatını kaybeden sanatçıların fotoğrafları da ekrana yansıtıldı. Slayt gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı.

Festivalde, sinema sanatçıları Şener Şen ve Perran Kutman ile yönetmen Osman Sınav'a "Onur Ödülü" verildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın elinden ödülünü alan Sınav, her gün sete çıktığında Allah'a şükrettiğini söyledi.

Dünyada başka bir iş yapamayacağını anlatan Sınav, hala sinemada olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Ödülünü oyuncu Şeref Sezer'den alan Perran Kutman'a ilk olarak TRT arşivinden kendisinin şarkı söylediği görüntüler izletildi.

Duygu dolu anlar yaşayan Kutman, "Çok teşekkür ediyorum. 53 yıldır bu mesleği yüreğimle, sevgimle, saygımla icra ediyorum. Neticesinde de böyle ödülle taçlandırılıyorum. Genç oyuncuların yürekleriyle sevgileriyle var olmalarını ve bu ödülle taçlanmalarını diliyorum." diye konuştu.

Şener Şen'e ödülünü veren oyuncu, yapımcı ve komedyen Cem Yılmaz, kendi hayatlarında güzel şeyleri anlatanların değil, onları yapanların usta olduğunu belirtti.

Usta oyuncu Şener Şen'in her geçen gün daha güzel işler yaparak kendi çıraklarını zora soktuğunu dile getiren Yılmaz, "Büyük ustayla aynı sahnede olmak çok büyük sorumluluk ve mutluluk. Ona layık olmaya çalışan çırakları olarak nice güzel şeylerde buluşuruz." ifadesini kullandı.

Ödülünü alan Şener Şen ise kendisine yapılan övgülere teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Ben de bu ödülü bizden sonraki kuşak için en parlak oyuncu olan Cem Yılmaz'ın elinden almaktan gurur duyuyorum. Demin ben çağrılırken oynatılan tanıtım filminde rahmetli Kemal Sunal'ı görmek, İlyas Salman'ı hatırlamak beni ayrıca duygulandırdı. Malatya, siyaset ve sanat alanında, ülkemize derin izler bırakan büyük insanlar yetiştiren yerdir. Ben de bu vesileyle ödülü almaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum."

Öte yandan Şen, sahneden inerken tiyatroya geri döneceğini dile getirdi.

Törende, makyaj sanatçısı Derya Ergün'e "Sinema Emek Ödülü", Malatya Valisi Aydın Baruş tarafından verildi.